Recordomzet voor Chanel in boekjaar 2022

Parijs - Luxegroep Chanel zei donderdag dat het een recordomzet behaalde in 2022 en een nettowinst boekte tot 4,6 miljard dollar (4,3 miljard euro) dankzij een stijging van 14,2 procent, aldus een verklaring in handen van Frans nieuwsbureau AFP.

"Chanel leverde opnieuw een sterke financiële prestatie in 2022, met een dubbelcijferige groei in alle categorieën," die de niveaus van vóór de pandemie van 2019 overtreft, benadrukte Philippe Blondiaux, de chief financial officer van het modehuis, die verheugd was over ‘deze resultaten die zijn behaald ondanks vele macro-economische uitdagingen’. Hij zei dat de groep vorig jaar zijn personeelsbestand met 12 procent had uitgebreid, ‘tot meer dan 32.000 mensen wereldwijd’. "Dit was met name te danken aan groei in expertisegebieden zoals digitaal, informatietechnologie en duurzame ontwikkeling", aldus de verklaring van de groep.

Voor 2023, "ondanks de onzekerheden van de markt, blijven we vertrouwen in ons vermogen om duurzame en gezonde groei te garanderen, terwijl we ons blijven inzetten voor onze medewerkers, onze klanten en ons merk," zei Blondiaux, zonder gekwantificeerde doelstellingen te geven.

In 2022 bedroeg de operationele winst van Chanel 5,7 miljard dollar (5,3 miljard euro), een stijging van 5,8 procent op jaarbasis. Per regio steeg de omzet met 16,8 procent in Europa, 7,2 procent in Azië-Pacific en 9,4 procent in Noord- en Zuid-Amerika. Chanel maakte de financiële prestaties van elk van haar categorieën niet bekend, maar zei dat haar modecollecties "goed ontvangen blijven, met een uitzonderlijke groei in alle categorieën, vooral in lederwaren en schoenen".

De divisie parfums en beauty "profiteerde van het herstel" in de reissector en van de aanhoudende vraag van lokale klanten", terwijl horloges en juwelen "een sterk momentum bleven vertonen".

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.