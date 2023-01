Recordomzet voor moederbedrijf Batavia Stad, uitgaven bezoekers groeit met 27 procent

Via Outlets, het moederbedrijf van Batavia Stad Fashion Outlet, noteert een recordomzet van 1,2 miljard euro, dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. De uitgaven van bezoekers is gegroeid met 27 procent.

Het jaar 2022 is voor Via Outlets het beste jaar ooit, zo schrijft het bedrijf. De omzet steeg met 3 procent, vergeleken met pre-corona jaar 2019. Ook de groei in uitgaven van bezoekers is met het pre-corona jaar vergeleken. Via Outlets zegt de sterke resultaten te danken aan de actieve remodelling, remerchadising en remarketing (de drie R’s) van de outletcentra.

Otto Ambagtsheer, CEO bij Via Outlets, in het persbericht: “Ik ben blij om te zien dat 2022 in het teken stond van herstel. De verkopen zijn terug op het niveau van voor de pandemie en overtreft zelfs de omzet van 2019 met 3 procent. Nu het toerisme in Europa weer langzaam terug naar het niveau van vroeger klimt, verwacht ik dat dit de resultaten nog meer zal versterken. In 2022 was er een groot aantal topmerken aanwezig in de outletcentra - na meer dan 300 remerchandising deals te sluiten - waardoor Via Outlets een van de leiders in de sector werd. In combinatie met onze focus op duurzaamheid in alle facetten is onze positie sterker dan ooit.”

Via Outlets sloot in 2022 meer dan 300 remerchandising deals en voegde een reeks nieuwe internationale merken aan zijn portfolio toe. De toevoegingen van American vintage, Sandro en Maje aan Batavia Stad Fashion Outlet zijn daar een voorbeeld van.