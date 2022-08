Recordomzet voor Specsavers in Nederland in boekjaar 2021-2022

De Nederlandse tak van optiekketen Specsavers heeft in het boekjaar 2021-2022 een recordomzet behaald. De omzet kwam door een groei van 21 procent neer op 175,7 miljoen euro, aldus een persbericht.

De groei werd voornamelijk gestuwd door de stijging van verkoop in brillen en hoorstoestellen. Brillen gingen 28 procent vaker over de toonbank in het boekjaar en hoortoestellen 10 procent. De wereldwijde omzet van de gehele Specsavers groep komt neer op 24,9 procent. Het bedrijf is actief in elf landen en heeft een totale omzet van 3,92 miljard euro behaald in het afgelopen boekjaar.

Specsavers geeft in het bericht aan dat klanten per winkelbezoek vaker een daadwerkelijke aankoop deden en daarbij ook meer geld uitgaven. Deze trend is ingezet tijdens de coronaperiode. Het afgelopen jaar is ook verder ingezet op digitalisering en het vergroten van het online assortiment in brillen en contactlenzen vanwege een groeiende klantenbehoefte.

De optiekketen geeft aan komend jaar haar winkels in Nederland uit te breiden. Niet alleen wil het bedrijf meer winkels, maar ook grotere winkels, waardoor er naar eigen zeggen 'meer ruimte is om klanten te ondersteunen'. Daarbij benadrukt het bedrijf dat ondanks hogere personeelskosten en duurdere grondstoffen de prijzen gelijk zullen blijven.