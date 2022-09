‘Recordwinst voor mannenmodemerk Oger’

Het Nederlandse mannenmodelabel Oger kwam in boekjaar 2021 uit op een nettowinst van circa 2,8 miljoen euro. De winst was nog nooit zo hoog, zo schrijft Quote op basis van de recent gedeponeerde jaarrekening van het merk.

Wat de jaaromzet van het merk was, wordt uit het document niet duidelijk. Wel blijkt uit de winst- en verliesrekening dat het bruto bedrijfsresultaat met ruim dertig procent steeg naar 15,3 miljoen euro.

De vraag is of Oger deze groeicijfers de komende jaren kan behouden. Uit de jaarrekening wordt duidelijk dat het bedrijf tijdens de coronapandemie meermaals gebruik kon maken van steunregelingen als de TVL en NOW. Tegelijkertijd is de kredietfaciliteit bij de bank juist wat verlaagd, aldus Quote. Dat kan erop wijzen dat Oger ook genoeg lucht heeft voor de langere termijn.

Oger werd opgericht in 1989. Het merk heeft winkels in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Antwerpen, evenals een actieve webshop.