Recover bundelt krachten met Turkse Ünteks Group voor industrieel gebruik van gerecycled katoen

Madrid – Het Spaanse bedrijf Recover, een erkende leider in de wereldwijde productie van gerecyclede katoenvezels, kondigt een samenwerking aan met het Turkse textielbedrijf Ünteks Group. Deze nieuwe alliantie is gericht op het stimuleren van het gebruik van gerecycled katoen binnen de textiel- en mode-industrie.

Volgens het Spaanse bedrijf zal de Turkse Ünteks Group binnen deze alliantie het gerecyclede katoen van Recover als grondstof gebruiken voor de productie van een reeks kledingstukken en gebreide stoffen. Het aanbod concentreert zich op een eigen collectie binnen hun assortiment. Deze collectie wordt verder uitgebreid om het gezamenlijke doel te bereiken: de industriële opschaling van het gerecyclede katoen van Recover.

Met dit doel voor ogen zetten beide bedrijven hun expertise in. Recover als specialist in gerecycled katoen en Ünteks Group als een verticaal geïntegreerde groep die het hele proces beheerst: van stofproductie tot verven, bedrukken en de vervaardiging van het eindproduct. Met meer dan dertig jaar ervaring heeft Ünteks Group vanuit haar productielocatie in Turkije een productiecapaciteit van 1.500 ton stof en een miljoen kledingstukken per maand. Dit volume, gecombineerd met de strategische ligging nabij Europese modebedrijven, maakt hen de ideale partner voor Recover om de industriële toepassing van gerecyclede katoenvezels te versnellen.

Naast de nabijheid en industriële schaal, “is een van de belangrijkste krachten van Ünteks hun vermogen om rondgebreide stoffen om te zetten in afgewerkte kledingstukken met een hoge mate van consistentie,” benadrukt Matthew Neville, commercieel directeur van Recover. Deze combinatie van krachten en onderscheidende kenmerken ‘maakt hen een ideale partner voor onze collectie’ gerecyclede vezels. Recover streeft ernaar om ‘gerecycled katoen om te zetten in alledaagse producten waarop merken op grote schaal kunnen vertrouwen’. Het Spaanse bedrijf concludeert: “Door innovatie te combineren met industriële productie versterken Recover en Ünteks Group de rol van gerecycled katoen in de circulaire productie van gebreide kleding en introduceren ze duurzame materialen in alledaagse productcategorieën.”

Met een minimum van twintig procent gerecycled katoen

De implementatie van gerecyclede katoenvezels in traditionele textielproductieketens is een complex proces en niet zonder risico's. Zonder de juiste zorg kan dit leiden tot producten van lage kwaliteit die niet voldoen aan de eisen van consumenten en modemerken. Daarom zijn de voorafgaande onderzoeks- en analysefasen van gespecialiseerde bedrijven zoals Recover cruciaal. Zij garanderen dat alle stoffen en kledingstukken die Ünteks Group onder deze samenwerking produceert, minimaal twintig procent gerecycled katoen van Recover bevatten. Volgens het Spaanse bedrijf biedt dit percentage de perfecte balans tussen prestatie, consistentie en een lagere milieu-impact. De kledingstukken en stoffen bieden bovendien een verbeterde traceerbaarheid.

“Bij rondgebreide stoffen kunnen kleine variaties het gedrag van de stof tijdens de productiefasen beïnvloeden,” aldus Hakan Kılıç, CEO van de Turkse Ünteks Group. Hij voegt toe: “Een groot deel van ons werk met Recover bestond uit het aanpassen en perfectioneren van elke stap in het proces, om te garanderen dat het materiaal uniform presteert, van de stof tot het afgewerkte kledingstuk.”

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