Recover start samenwerking met H&M als ‘grootschalige’ leverancier van gerecycled katoen

Madrid – Het Spaanse Recover zet een reuzenstap in de opschaling van zijn activiteiten en bedrijfsmodel. Het bedrijf kondigt een meerjarige overeenkomst aan met de Zweedse modegigant H&M. Recover zal ‘grootschalige’ hoeveelheden van zijn gerecyclede katoenvezels, op de markt gebracht als ‘RCotton’, leveren.

De directie van het Spaanse bedrijf, gespecialiseerd in textiel-naar-textiel recycling, maakt de meerjarige samenwerking met H&M bekend. Deze overeenkomst maakt de integratie van de gerecyclede katoenvezels ‘RCotton’ in de collecties van de Zweedse modegigant mogelijk. De samenwerking voor productontwikkeling startte begin 2024. Dit vormde de basis voor de huidige overeenkomst, die de commerciële en ‘grootschalige’ introductie van mechanisch gerecycled katoen van Recover in de H&M-collecties mogelijk maakt.

Aankondiging van de samenwerking tussen Recover en H&M. Credits: Recover.

“We zijn trots op de start van deze samenwerking met H&M Group. Betrouwbare toegang tot gerecyclede vezels op grote schaal, met volledige traceerbaarheid en kwaliteitsgaranties zoals die van ons, is essentieel voor de transformatie van de industrie”, aldus Anders Sjöblom, directeur van Recover, in een verklaring. “Onze samenwerking laat zien hoe innovators en toonaangevende wereldwijde merken kunnen samenwerken om circulaire mode voor iedereen toegankelijk te maken.”

“Bij H&M Group willen we onze bedrijfsgroei loskoppelen van het gebruik en de winning van grondstoffen, waarbij producten en materialen op hun hoogste waarde circuleren”, aldus Ulf Krigsman, hoofd van de afdeling materialen en componenten bij H&M. “Om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van gerecyclede en duurzaam geproduceerde materialen te vergroten, investeren, testen en schalen we innovatieve oplossingen en infrastructuren op.” Hij voegt toe: “De ervaring van Recover en hun bewezen vermogen om gerecycled katoen op commerciële schaal te leveren, maken hen een waardevolle partner op weg naar ons doel om tegen 2030 uitsluitend gerecyclede of duurzaam geproduceerde materialen te gebruiken.”

Met een aandeel van 10 tot 50 procent gerecyclede vezels

Recover werd in 2020 opgericht als onafhankelijk bedrijf na de afsplitsing van het merk van het Valenciaanse textielbedrijf Hilaturas Ferre. Momenteel bevindt het bedrijf zich in een dynamisch proces van groei en internationale expansie. Voor deze fase ontving het steun van investeerders als Story3 Capital en Goldman Sachs, en het hoofddoel is de wereldwijde opschaling van de ervaring in textielrecycling en -hergebruik. Deze expertise is door de familie Ferre, oprichters van Hilaturas Ferre en Recover en pioniers in duurzame textielproductie sinds 1947, generaties lang opgebouwd.

Gerecyclede vezels van Recover. Credits: Recover.

Als gevolg van deze expansiestrategie heeft Recover momenteel vijf recyclingcentra in de belangrijkste textielproductiecentra van Europa, Azië en Amerika. Deze centra zijn operationeel in Banyeres de Mariola (Spanje) – de oorspronkelijke locatie van het bedrijf, dat nu zijn hoofdkantoor in Madrid heeft – Karachi (Pakistan), Narayangaj (Bangladesh), Nhơn Trạch (Vietnam) en Apopa (El Salvador). Vanuit deze recyclingfabrieken produceert Recover verschillende vezels. ‘Recover One’ is een gekleurde mix van honderd procent gerecycled katoen en polyester. ‘RDenim’ bestaat uit gerecyclede katoenvezels van post-industrieel en pre- en post-consumer denimafval. ‘RMix’ combineert gerecycled katoen met tot 40 procent polyester en andere vezels uit textielafval. Tot slot is er ‘RCotton’, de circulaire grondstof die Recover aan H&M levert voor gebruik in hun collecties. Dit materiaal is een pure, ongemengde vezel van honderd procent gerecycled katoen. De veelzijdigheid maakt oververven en combineren met andere vezels mogelijk voor kleding, accessoires en huishoudtextiel. Het aandeel ‘RCotton’-vezels varieert daarbij van 10 tot 50 procent.

“Recover combineert meer dan 75 jaar ervaring in textielrecycling met geavanceerde processen die traceerbaarheid en constante kwaliteit op industriële schaal garanderen. We opereren vanuit vijf recyclingcentra in het hart van de textielproductieketens in Europa, Azië en Amerika”, benadrukt Recover. Het bedrijf voegt toe dat deze capaciteiten ‘essentieel zijn voor een wereldwijde modegigant als H&M Group’. ‘Transparantie, vezelprestaties en een betrouwbare levering zijn cruciaal voor de integratie van gerecyclede materialen’ in de waardeketen.

