Red je Pakketje nu verder als Instabox

Na de overname van Red je Pakketje door Instabox, verandert de Nederlandse bezorger nu ook van naam. Vanaf vandaag gaat Red je Pakketje verder als Instabox binnen de Benelux, aldus een persbericht.

In mei 2021 werd Red je Pakketje overgenomen door het Zweedse logtech-bedrijf Instabox. Onder de naam Instabox biedt het bedrijf vanaf vandaag onder één merk zowel thuisbezorging als kluisbezorging aan. Instabox investeert in Nederland door het aantal pakketkluizen uit te breiden en thuisbezorging verder te optimaliseren.

“De consument raakt gewend aan perfecte service en flexibiliteit,” aldus general manager Instabox Benelux in het persbericht. “Het aanbieden van verschillende bezorgopties is dan ook essentieel voor elke webwinkel. De keuzemogelijkheid voor het gemak van bezorging bij jou thuis of in een pakketkluis in de buurt is uniek. Onze focus op duurzaamheid onderscheidt ons van de markt. We werken op dit moment samen met de meest bekende en iconische webwinkels in Nederland en we kijken ernaar uit de favoriete pakketbezorger onder consumenten en webwinkels te worden.”