Red je pakketje overgenomen door Zweedse techbedrijf Instabox

Het Zweedse techbedrijf Instabox neemt de Nederlandse pakketdienst Red je Pakketje over, zo staat in het persbericht van Red je Pakketje. Instabox vernieuwt pakketbezorging voor e-commerce en doet met de overname zijn intrede op de Nederlandse markt.

De combinatie van Red je Pakketje en Instabox zou zorgen voor een ‘compleet aanbod’ van pakketsortering, last mile delivery, thuisbezorging, leveringen bij pakketautomaten, retourservices zonder labels en flexibiliteit om tijdens de levering de bestemming te veranderen, zo is te lezen.

Pakketten leveren in kluisjes is populair in Europa. Nederland blijkt echter nog achter de trend aan te lopen, zo staat in het persbericht. Polen en Duitsland hebben bijvoorbeeld 10 tot 30 kluisjes per 100.000 inwoners hebben. Nederland heeft er minder dan 2 per 100.000 inwoners. Instabox zal Nederland helpen een inhaalslag te maken.

San Rohn, oprichter Red je Pakketje, in het persbericht: “Instabox heeft laten zien dat het een markt kan opschudden door een enorm marktaandeel te nemen van de traditionele spelers in Scandinavië. Niet alleen door betere, klantvriendelijke diensten aan te bieden, maar ook door gebruik te maken van unieke technologie die een zeer precieze levertijd op het punt van aankoop mogelijk maakt. We zijn erg trot om heir deel van uit te maken en hetzelfde te gaan doen in onze markt. We waren hier al aan begonnen, maar kunnen dit nu op grotere schaal doen. Door samen te gaan met een grote Europese speler zijn we beter in staat onze diensten naar nieuwe markten te brengen.”

De uitrol van de kluisjes start volgende maand. Winkeliers kunnen vanaf deze zomer de bezorgdienst in acht nemen.