Redding Britse Ted Baker winkels lijkt afgeketst, sluiten deze week

De gesprekken tussen de Britse Frasers Group en Ted Baker moederbedrijf Authentic Brands Group zijn naar verluidt vastgelopen. Diverse media melden dat de gesprekken tot een halt zijn gekomen na enkele maanden van heen en weer. De berichten komen net voordat de 31 Ted Baker winkels in het Verenigd Koninkrijk gaan sluiten deze week.

De naam van Frasers kwam voor het eerst in omloop met betrekking tot de mogelijkheid van een overname van Ted Baker drie maanden geleden, toen bleek dat de Britse retailgigant een van de belangrijkste kanshebbers was om een licentiepartnerschap te bemachtigen. Nu echter, ondanks suggesties dat er een overeenkomst was gesloten, wordt aangenomen dat dergelijke gesprekken nu zijn stopgezet, aldus Sky News.

De website citeerde bronnen en zei dat er geen lopende gesprekken tussen het duo werden gevoerd, in tegenstelling tot berichten van een paar weken geleden waarin stond dat potentiële heropeningen van bepaalde Ted Baker-winkels op de planning stonden. Eerder deze maand werd dergelijke speculatie alleen maar verder aangewakkerd door een rapport van Drapers waarin werd gesuggereerd dat Frasers en Authentic een nog bredere samenwerking overwogen die ertoe had kunnen leiden dat de eerste de Britse en Europese operationele partner zou worden voor zowel Ted Baker als Reebok, ook eigendom van Authentic.

Wat betreft de sluiting van winkels, vertelde een bron van Sky News dat hen was verteld dat deze dinsdag (20 augustus) de laatste handelsdag zou zijn. De resterende sluitingen worden afgehandeld door beheerders van Ted Bakers bestaande partner, No Ordinary Designer Labels, die failliet ging eerder dit jaar. De verhuizing heeft al geresulteerd in de sluiting van 15 winkels van het Britse merk in de hele regio.