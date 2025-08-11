Reddingsplan River Island krijgt rechterlijke goedkeuring, wat nu?

River Island heeft groen licht gekregen van het Hooggerechtshof voor het reddingsplan. Hierdoor kan de retailer doorgaan met de voorgestelde winkelsluitingen en beginnen met de zoektocht naar nieuwe financiering.

Met de steun van de rechtbank mag de retailer nu 33 Britse winkels sluiten en de huur verlagen voor eenentwintig andere winkels. Ook zal het bedrijf verlagingen of opschortingen van bepaalde huren aanvragen bij verhuurders. De beslissing heeft geen invloed op de winkels van het bedrijf in Ierland.

Tijdens de rechtszitting en in de bijbehorende documenten werd onthuld dat River Island ongeveer 6.250 personeelsleden in dienst heeft, waarvan 5.000 winkelmedewerkers. In totaal 122 medewerkers zullen ‘niet worden getroffen’.

Het bedrijf is ook op zoek naar 54 miljoen pond aan nieuwe financiering om de balans te stabiliseren.

Afgelopen maand voerde River Island campagne bij schuldeisers om voor het plan te stemmen. Het bedrijf beweerde dat het ‘binnen enkele weken’ zou kunnen instorten als de ‘radicale’ voorstellen niet zouden worden goedgekeurd.

Uiteindelijk keurde slechts de helft van de schuldeisers de strategie goed, minder dan de driekwart die nodig was voor de eerste goedkeuring. De beslissing werd daarom overgedragen aan het Hooggerechtshof. Niemand verscheen op 8 augustus voor de rechtbank om zich tegen de voorstellen te verzetten.

Na de schuldeisersvergadering, die plaatsvond op 1 augustus, zei Michelle Quinn, partner van verhuurder Grosvenor, dat de uitslag van de stemming ‘verwacht’ was. Ze merkte op dat het voor sommige verhuurders een ‘flinke huurverlaging’ was. Quinn erkende de problemen waar retailers in de winkelstraten mee te maken hebben en benadrukte de afnemende interesse van jongeren voor fysieke winkels.

Quinn voegde eraan toe: “Als verhuurders hoge tarieven blijven hanteren, is dat helaas niet bevorderlijk voor een bloeiende winkelstraat.”

Spanningen kunnen oplopen door gebrek aan transparantie tussen verhuurders en retailers

Deze problemen werden ook aangestipt door Matthew Weaver KC, een vertegenwoordiger van River Island. Hij vertelde het Hooggerechtshof afgelopen vrijdag dat het bedrijf ‘zijn financiële problemen simpelweg niet heeft kunnen terugdraaien’, meldde de Independent.

In zijn betoog noemde Weaver problemen zoals een dalend bezoekersaantal en dalende verkopen als gevolg van de ‘zeer competitieve en veranderende retailomgeving, evenals de heersende trend van fysieke winkels naar online winkelen’.

Het is mogelijk dat de beslissing wordt aangevochten door ontevreden verhuurders. Veel van hen kampen met soortgelijke problemen van mogelijke sluitingen en huurverlagingen bij andere retailers die te maken hebben met financiële tegenslagen. Zo zou vastgoedbedrijf British Land advocaten hebben aangesteld om de reddingsplannen van zowel River Island als Poundland te onderzoeken. Poundland is ook van plan een aantal winkels te sluiten.

Experts zeggen dat schuldeisers die de beslissing mogelijk willen aanvechten, voorzichtig zullen zijn gezien de minder gunstige uitkomsten in recente soortgelijke gevallen.

“Het is mogelijk dat de afwijkende schuldeisers alsnog proberen in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechtbank om het plan goed te keuren, met name gezien het schadelijke precedent dat deze beslissing schept met betrekking tot het dwingen van commerciële verhuurders”, aldus Lucy Trott, managing associate en insolventie-expert bij Stevens & Bolton.

Trott voegde eraan toe: “Herstructureringsplannen ‘lijken de nieuwe ‘hype’ te zijn voor retailers die eerder probeerden hun schulden, met name hun huurverplichtingen, te herstructureren onder CVA’s op een vergelijkbare manier.”

Ook het groeiende gebrek aan transparantie tussen verhuurders en retailers baart steeds meer zorgen. Mark Bruce, directeur data en inzichten bij Kinexio, een platform voor commercieel vastgoedbeheer, zei: “Het feit dat herstructureringsplannen worden gebruikt om winkels te sluiten en huren te verlagen, onderstreept dat er nog steeds een gebrek aan transparantie is tussen sommige verhuurders en retailers over hoe winkels presteren.

“In een sector die zo dynamisch is als de detailhandel, zou er realtime analyse van verkoopgegevens moeten zijn om flexibelere leasemodellen te ondersteunen, waarbij de huren snel kunnen worden aangepast aan de handelsvoorwaarden. Complexe insolventiemaatregelen zoals CVA’s en herstructureringsplannen zouden niet nodig moeten zijn om slecht presterende winkels te sluiten.”

In reactie op het discours verklaarde Weaver dat ‘er wellicht een poging zal worden gedaan door [schuldeisers-verhuurders] om waarde uit het planbedrijf te halen door een losgeldpositie in te nemen’, zoals geciteerd door de Independent.

Hij voegde eraan toe: “In wezen probeert het transformatieplan de onderliggende oorzaken van de problemen waarmee de groep wordt geconfronteerd aan te pakken en River Island te herpositioneren voor succes op lange termijn. Het omvat een combinatie van operationele verbeteringen, kostenrationalisatie en strategische investeringen, die allemaal cruciaal zijn om de winstgevendheid te herstellen, de cashflow te verbeteren en banen te beschermen.”

De financiële problemen van River Island werden het duidelijkst in 2023, toen het een verlies vóór belastingen van ongeveer 32,2 miljoen pond rapporteerde, terwijl de omzet met negentien procent daalde. Begin 2025 stelde het bedrijf AlixPartners aan om te adviseren over kostenbesparende strategieën en begon het met het schrappen van banen, wat gevolgen had voor afdelingen zoals inkoop en merchandising.

Tegen juni had de retailer PwC de taak gegeven een formeel herstructureringsplan op te stellen, nadat ‘de druk van een zeer competitieve en veranderende retailomgeving in combinatie met toegenomen economische onzekerheid’ als belangrijke bedrijfsrisico’s in een financieel rapport waren genoemd.