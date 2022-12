Reden faillissement Instabox en Red Je Pakketje: Verlies per pakket 88,5 procent

De oorzaak van het faillissement voor de BV’s van Instabox (Instabox Netherlands B.V.) en Red Je Pakketje (Red Je Pakketje B.V.) is 9 december bekend gemaakt in het eerste faillissementsverslag. De aangestelde curator heeft van het bestuur begrepen dat het Zweedse moedervennootschap de verliezen niet verder wilde financieren en het geen nieuw geld beschikbaar stelde. De curator doet zelf nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

In april 2021 werd Red Je Pakketje overgenomen door Instabox Netherlands B.V. met het doel haar intrede te doen op de Nederlandse markt, zo staat in het faillissementsverslag. Instabox wilde Red Je Pakketje, dat het toen al zwaar bleek te hebben, een nieuwe weg inslaan met het leveren van pakketten in pakketkluizen. Nederlanders zijn gewend dat pakketten worden thuis geleverd. Daarom wilde Instabox eerst een bezorgdienst opzetten die pakketten thuis leverden zoals men gewend was. Daarna zouden de pakketkluizen volgen. “Het doel was om uiteindelijk de omslag te maken naar levering in pakketkluizen. Omdat dit vaste routes en afleverpunten zijn, is dat veel efficiënter”, aldus de curator in het faillissementsverslag.

Logistieke uitdaging zorgt voor faillissement Instabox en Red Je Pakketje

De bezorgdienst kwam niet helemaal uit de verf, zo blijkt uit het verslag. Het bedrijf streefde naar een bezorging op dezelfde dag. Dat was volgens de curator een logistieke uitdaging omdat de bezorgwindow tussen 17:00u en 22.00u lag. Er werden daarnaast vaste prijzen per pakket afgesproken. Dit zorgde uiteindelijk voor een verlies van ongeveer 88,5 procent per pakket. “Red Je Pakketje was goedkoop voor het afleveren van grote pakketten en kreeg daar dan ook de meeste opdrachten voor. Hierdoor pasten er minder pakketten in één bezorgauto en waren meer routes nodig. De kosten overtroffen de opbrengsten”, aldus de curator in het verslag.

De omzet van Red Je Pakketje steeg door de nieuwe bezorgdienst van 18,1 miljoen euro in 2021 naar 28,1 miljoen euro in 2022, zo staat in het faillissementsverslag. Het verlies steeg tegelijkertijd van 10,8 miljoen euro in 2021 naar 19,7 miljoen euro in 2022.

Eind november werd bekend dat de activa van Instabox en Red Je Pakketje werd overgenomen door branchegenoot DHL Parcel. In het faillissementsverslag staat dat diverse partijen interesse hadden en een bieding deden. DHL had uiteindelijk de beste bieding gedaan. Het bedrijf nam alle activa over en bood alle werknemers de gelegenheid om bij DHL te solliciteren. Ten slotte zal DHL voor de oplevering van de panden zorgen.