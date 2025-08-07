Reebok-eigenaar ontkent plannen om merk te verkopen aan Anta Sports

Authentic Brands Group (ABG) is niet van plan om het merk Reebok te verkopen aan het Chinese concern Anta Sports. Dit meldt Footwear News op basis van een interne memo die in handen is gekomen van het nieuwsplatform.

“Authentic heeft geen plannen om Reebok af te stoten - niet nu en niet ooit”, aldus de memo. Het bericht benadrukt dat Authentic Brands Group geen merken verkoopt en het toegewijd blijft aan de groei van het merk.

Eerder deze week kwamen er geruchten dat Reebok verkocht zou worden aan het Chinese Anta Sports. Sommige bronnen meldden zelfs dat de deal al helemaal rond was. ABG ontkent dit nu.

Authentic Brands Group kondigde in 2021 een overname van Reebok aan met een deal ter waarde van 2,1 miljard euro. De overname werd in maart 2022 officieel afgerond.