Reebok opent Europees hoofdkantoor in Londen en benoemt regionale CEO

De Amerikaanse sportkledinggigant Reebok heeft een nieuwe chief executive officer voor zijn Europese activiteiten benoemd bij de opening van een hoofdkantoor in Londen, speciaal voor de regio. Marc Le Roux is benoemd tot CEO van Reebok Europe. Hij neemt deze rol over van Steve Robaire, die de functie op interim-basis vervulde.

De ervaring van Le Roux in de sector ligt voornamelijk bij Adidas. Daar bekleedde hij gedurende vijftien jaar functies met toenemende verantwoordelijkheid, voordat hij in 2021 aftrad. Zijn meest recente functie bij de Duitse modegigant was senior vicepresident van het merk en general manager, met een focus op de regio Azië-Pacific.

Robaire, de voorganger van Le Roux, zal een adviserende rol op zich nemen in de raad van bestuur van GB Brands, de operationele partner van Reebok in Europa. Robaire, die ook EVP van het merk is bij moederbedrijf Authentic Brands Group, blijft zo nauw betrokken bij de Europese activiteiten van het merk.

Hoofdkantoor in Londen als ‘strategisch vraagcentrum’

De aankondiging van de benoeming van Le Roux valt samen met de opening van het nieuwe hoofdkantoor van Reebok, gevestigd in Arthur Stanley House, 40-50 Tottenham Street, Londen. De locatie, die wordt gezien als een soort ‘thuiskomst’ voor het merk, zal fungeren als een ‘strategisch commandocentrum’. Van hieruit wordt het netwerk van regionale partners en retailers van Reebok ondersteund. Het team in Londen zal ook nauw samenwerken met de Reebok Design Hub in Boston, Verenigde Staten.

Reebok opent Europees hoofdkantoor in Londen. Credits: Reebok.

De opening weerspiegelt een toewijding aan een ‘lokaal geleide strategie en langetermijngroei in Europa’, aldus een persbericht. Deze strategie wordt ondersteund door Authentic en GB Brands. Het moet verder bijdragen aan de ‘terugkeer van het merk naar prestatiesport, cultureel leiderschap en retailuitbreiding’.

Over de nieuwe faciliteit zei Robaire: “Europa heeft altijd centraal gestaan in het verhaal van Reebok. Dit nieuwe kantoor vertegenwoordigt zowel een thuiskomst als een toekomstgerichte investering. We bouwen aan een team en een ruimte om de erfenis van Reebok in de sport nieuw leven in te blazen, terwijl we op een authentieke manier verbinding maken met de hedendaagse cultuur en consumenten.”

Het nieuws over het nieuwe hoofdkantoor van Reebok volgt op de sterke financiële prestaties van het merk voor het jaar 2024. Volgens een deponering bij het Britse Companies House voor Reebok International Limited, steeg de winst van het bedrijf in die periode tot 179,9 miljoen dollar, terwijl de omzet toenam tot 302,4 miljoen dollar.

De winststijging werd toegeschreven aan de uitbreiding van de wereldwijde activiteiten van Reebok, zo staat in de deponering. Verbeteringen in de prestaties van licentiehouders en de toevoeging van nieuwe partners werden benadrukt. Deze verschuiving naar een model met licenties en regionale partners werd ingezet na de overname van Reebok van Adidas door Authentic in 2022. Hierdoor kon het merk afstappen van hoge marketing- en overheadkosten.