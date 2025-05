'Refurbisher 95percent richt blik op kledingmarkt voor verdere groei'

Daan Engelen, oprichter van 95percent – een bedrijf dat schoenen en accessoires een tweede leven geeft – ziet groeipotentieel in de verkoop van kleding. In een interview met De Ondernemer noemt hij het “een nieuwe markt met veel potentieel”. Hoewel hij de stap voorzichtig benadert – “We weten nog niet precies wat het gaat opleveren” – verwacht hij dat kleding kan bijdragen aan meer samenwerkingen en hogere orderwaardes.

Tot nu toe focust 95percent op het opknappen van retourgekomen schoenen en accessoires van onder meer Omoda, Timberland, Nubikk en Skechers. Schoenen met kleine gebreken krijgen een tweede leven dankzij vakmensen in het eigen atelier. Wat echt niet meer te redden is, wordt duurzaam gerecycled tot nieuwe grondstoffen via Fast Feet Grinded.

Engelen ziet de uitbreiding als onderdeel van de groeistrategie van 95percent. “Onze omzet lag in april 55 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit jaar mikken we op 2,3 miljoen euro omzet. Volgend jaar willen we doorgroeien naar meer dan drie miljoen,” aldus Engelen. Hij verwacht dat de stap naar kleding deze groei verder kan versnellen.

FashionUnited heeft contact opgenomen met 95percent voor meer informatie.