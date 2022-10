Regeling energieplafond bekend: Ruimer en ook voor winkels en kleine mkb

Het prijsplafond voor energie is bekend gemaakt door de rijksoverheid in een persbericht. Het betreft een plafond voor alle kleinverbruikers waar ook winkels onder vallen. Het kabinet komt op een later moment met een gerichte compensatieregeling voor de energie-intensieve mkb.

Vanaf 1 januari 2023 geldt het prijsplafond. Voor gas wordt het maximale tarief 1,45 euro per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot 0,40 euro per kilowattuur en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kilowattuur. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in het energiecontract, zo is te lezen in het bericht. Daarbij krijgen kleinverbruikers in november en december eenmalig een vaste korting van 190 euro per maand op de energierekening. Dit zal verrekend worden via de energieleveranciers.

Prijsplafond voor energie bekend, geldt ook voor winkels en kleine mkb

Het betreft een ruimer prijsplafond dan eerder was aangekondigd. “Het betekent dat een groter deel van het elektriciteitsverbruik onder het plafond valt en dat huishoudens en andere kleinverbruikers daar minder voor betalen. Met deze invulling blijft de prikkel om energie te besparen en sluit het plafond beter aan bij huishoudens die verwarmen met een (hybride) warmtepomp en daardoor meer elektriciteit en minder gas gebruiken.

Met kleinverbruikers bedoelt de rijksoverheid huishoudens, maar ook zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb, zo is te lezen in het bericht van de overheid.