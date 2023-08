Regenachtig zomerweer zorgt voor goede start van herfst/winter-seizoen bij moderetailers

De zomer lijkt voor nu teruggekeerd te zijn, maar de afgelopen weken waren voornamelijk regenachtig en grijs. Welk effect had dit op de retail, die net de eerste leveringen van de herfst/winter collectie binnen kreeg? FashionUnited deed rondvraag.

Over het algemeen komt het beeld naar voren dat het regenachtige weer juist goed is geweest voor de retail. De eerste herfst items gingen dan ook vaak over de toonbank.

“De vroege leveringen hebben gezorgd voor veel nieuwsgierigheid én goede verkoop van de nieuwe collecties,” zo vertelt Léon Hamming van Saenkanter uit Wormerveer aan FashionUnited. De ondernemer geeft aan dat het de eerste leveringen van het nieuwe herfst seizoen vroeg heeft binnen laten komen en dat dit ook meteen heeft geleid tot een goede doorverkoop.

Clé Enneking, ondernemer achter Steppin’ Out, The English Hatter en McGregor, geeft aan dat ook zij hebben geanticipeerd op de weersomstandigheden. “De maand juli was extreem nat. Gelukkig hebben we goed kunnen anticiperen en hebben we de truien, jassen en winterbroeken eerder kunnen uitleveren. Er is daardoor al een fijne start gemaakt. Vorig jaar verkochten we geen berg vesten in juli.” Enneking geeft ook aan dat een vroege levering van William Lockie al zo goed verkocht dat er nabestellingen zijn geplaatst. Ook de jassen van Barbour en de eigen collectie van The English Hatter lopen goed. Enneking geeft wel aan dat polo’s bij McGregor nog goed verkopen. “Er zijn nog genoeg mensen die naar de zon gaan.”

Winterse items doen het goed dankzij regenachtig zomerweer

Damesmodewinkel Koekwaus in Den Bosch herkent het beeld van een goede start van het herfst/winter-seizoen dankzij het regenachtige weer. “Bij ons is het niet anders. Veel van onze merken leveren op tijd uit en de verkoop van de wat meer winterse items gaan al erg goed,” zo vertelt Marlou van Rheden aan FashionUnited.

Maaike van Spaandonk, van damesmode retailer Giullia & Co, geeft aan tevreden te zijn met de start van het verkoopseizoen. “We merken inderdaad dat items van de nieuwe collectie door het slechte zomerweer al goed verkopen. Er zit veel kleur in de collectie - daar reageren klanten ook erg goed op. Mensen worden blij van de felle kleuren van de nieuwe collecties. De mooie blazers van Bthree en de vrolijke bloesjes van Pom Amsterdam zijn de echte hardlopers.

Voor nu lijkt deze week de zomer terug te keren. Een welkome afwisseling voor het regenachtige weer van de afgelopen weken. Of de zomers temperaturen ook goed zijn voor de retail blijft even afwachten.