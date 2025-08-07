Regeneratieve landbouw: Kering en Inditex investeren in bodemherstel en biodiversiteit

Het Regenerative Fund for Nature, opgezet door Kering en Inditex in samenwerking met Conservation International, heeft al meer dan 1,1 miljoen hectare landbouwgrond in acht landen opgenomen in projecten voor regeneratieve landbouw, en is van plan uit te breiden naar vijf andere landen. Deze vooruitgang markeert een aanzienlijke uitbreiding, zowel geografisch als qua operationele aanpak van het fonds. Zoals gemeld door het vakblad WWD, introduceert het initiatief nu een nieuw deelnamemodel, ontworpen om meer merken uit de sector te laten deelnemen en een bredere toepassing van regeneratieve landbouwmethoden te stimuleren.

Het fonds, in 2021 gelanceerd door Kering samen met Conservation International - een organisatie met een lange staat van dienst in natuurbescherming - verwelkomde Inditex in 2023 als strategische partner. Conservation International leidt de technische en wetenschappelijke implementatie van de projecten. Kering en Inditex zijn verantwoordelijk voor de financiering, monitoring en directe toepassing van de resultaten in hun respectievelijke toeleveringsketens. Sommige merken van de Kering-groep zijn al begonnen met het gebruik van regeneratieve grondstoffen afkomstig uit deze initiatieven.

De selectie van projecten is gebaseerd op hun regeneratieve potentieel, hun positieve impact op lokale gemeenschappen en hun levensvatbaarheid op lange termijn. Er wordt prioriteit gegeven aan belangrijke regio's voor de productie van essentiële grondstoffen zoals katoen, wol, leer en kasjmier. Deelnemende landbouwgemeenschappen ontvangen training, technische ondersteuning en economische premies voor de certificering van hun producten. In India bijvoorbeeld, zijn vrouwen die katoen verbouwen gecertificeerd als biologische producenten en ontvangen ze tien procent extra voor hun oogst.

Een ander representatief voorbeeld is Argentinië, waar herders niet-dodelijke technieken hebben toegepast om hun vee te beschermen, wat de terugkeer van bedreigde diersoorten zoals de guanaco en de Andeskat heeft vergemakkelijkt. Hier ontvangen ze vijftien procent extra voor hun oogst.

Voor degenen die minder bekend zijn met het concept: regeneratieve landbouw biedt een aanpak die verder gaat dan traditionele duurzaamheid. Het doel is om de gezondheid van de bodem te herstellen, de biodiversiteit te bevorderen, het watergebruik te optimaliseren en koolstof vast te leggen. Dit alles terwijl de levensomstandigheden van de producenten worden verbeterd. In de praktijk vertaalt zich dit in methoden die zijn aangepast aan de lokale context, zoals vruchtwisseling en -diversificatie, vermindering van het gebruik van chemicaliën of begrazing met respect voor natuurlijke cycli.

"Het doel is om de milieu-impact van de mode te verminderen en tegelijkertijd waarde terug te geven aan de natuur en de levensomstandigheden te verbeteren van degenen die de grondstoffen produceren", vat het fonds samen in de verklaringen die zijn opgenomen door WWD.

In de nieuwe fase heeft het Regenerative Fund for Nature een trapsgewijs deelnamesysteem opgezet om de toetreding van nieuwe merken te vergemakkelijken. Op het hoogste niveau, dat van founding partner, is een investering van drie miljoen dollar over drie jaar vereist. Dit garandeert prioritaire toegang tot de projecten en de resulterende grondstoffen. Het hoofdniveau houdt een jaarlijkse bijdrage van 200.000 dollar gedurende drie jaar in. Deze optie is bedoeld voor bedrijven die een tastbare impact willen zonder een hoge initiële investering. Ten slotte biedt het associate contributor-niveau een flexibele modaliteit, die per geval wordt beoordeeld, om specifieke initiatieven of gebieden te ondersteunen zonder langetermijnverplichtingen.

Elk van deze niveaus biedt toegang tot impactmetingen, zichtbaarheid en de mogelijkheid om de resultaten van het fonds te integreren in de ESG-strategieën (milieu, maatschappij en governance) van elk bedrijf. Daarnaast heeft het fonds een nieuw meetkader ontwikkeld dat is afgestemd op de normen van het Science-Based Targets Network en een tool die het mogelijk maakt om de impact - direct en indirect - van elke bijdrage nauwkeurig toe te wijzen.