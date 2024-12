Regeneratieve mode: RVO-subsidie voor project van Kim Poldner en partners

Hoogleraar Kim Poldner en haar team ontvangen een subsidie van de Rijksoverheid Ondernemend Nederland (RVO) voor het project ‘Regenerative Renaissance’. Het project is een samenwerking tussen ontwerper Joline Jolink, Lente Land Boer, Gemeenschapsboerderij T’Gagel en communicatiebureau Mumster, zo schrijft de Universiteit van Groningen in een bericht.

Het ‘Regenerative Renaissance’-project ontvangt 333.928 euro subsidie van de RVO als onderdeel van het KIA-Circulaire Economie 2024-subsidieprogramma. Het project moet ‘een revolutie teweeg brengen in de Nederlandse mode-industrie door de overgang van duurzaam naar regeneratief te stimuleren’.

Het project heeft als doel de impact van mode te verminderen op het milieu door gebruik te maken van regeneratieve landbouwpraktijken, biogebaseerde materialen en innovatieve bedrijfsmodellen, zo is te lezen. Hiervoor wordt een regeneratief bedrijfsmodel geïntegreerd op de modeboederij van Joline Jolink. Daarnaast zullen diverse workshops worden gegeven over de banden tussen de mens, textiel en het land.

Aan het einde van het project worden de resultaten gebundeld in een capsulecollectie van biogebaseerde, volledig composteerbare mode-items. De bevindingen van het project worden gebundeld, dat vervolgens zal dienen als blauwdruk voor andere kleine en middengrote bedrijven (MKB’ers) in de mode-industrie.

“Dit project is een opwindende kans om duurzaamheid in de mode opnieuw te definiëren,” aldus Poldner. “Door regeneratieve principes te integreren en lokale gemeenschappen erbij te betrekken, willen we een model creëren dat niet alleen de huidige uitdagingen aanpakt, maar ook de weg vrijmaakt voor systemische verandering in de mode-industrie.”

Het project start op 1 april 2025 en eindigt op 30 maart 2027.