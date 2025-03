Regenerative Cotton Standard boekt veelbelovende resultaten in India

De Regenerative Cotton Standard van de Aid by Trade Foundation (AbTF) werd eind november 2023 in Tanzania gelanceerd en in juli 2023 uitgebreid naar India. Na de eerste oogst in de Indiase staat Maharashtra zijn de resultaten veelbelovend: boeren behaalden hogere opbrengsten, maakten minder kosten en kregen meer inzicht in regeneratieve landbouw.

Volgens AbTF-directeur Tina Stridde biedt de standaard een win-winsituatie voor alle betrokkenen. "Dankzij de brede aanpak en focus op de boeren heeft het proefproject in India laten zien dat deze methode echt werkt. Het helpt boeren hun uitgeputte bodems te herstellen, hun inkomen te verhogen en een toekomst op te bouwen in de katoenteelt – ondanks de toenemende uitdagingen door klimaatverandering," aldus Stridde in een persbericht.

Deelname van 5.000 boeren in meer dan 70 dorpen

Afgelopen seizoen verbouwden ongeveer 5.000 boeren in meer dan 70 dorpen in Maharashtra katoen volgens de Regenerative Cotton Standard (RCS). Ze oogstten samen ongeveer 4.400 ton RCS-katoen. De boeren meldden een stijging van 2 procent in hun opbrengst vergeleken met het vorige seizoen, terwijl hun kosten met 7 procent daalden, wat resulteerde in hogere netto-inkomsten.

Om de uitgeputte bodems te herstellen, werd biochar (een duurzame bodemverbeteraar die koolstof opslaat) gebruikt. Demonstratievelden waar biochar werd toegepast, behaalden 15 procent hogere opbrengsten dan de velden met conventionele katoenteelt. Daarnaast beschouwt 90 procent van de boeren de nieuwe trainingsmethoden als effectief. De positieve reacties van de boeren na de eerste oogst bevestigen het succes van de trainingsmethoden en de innovatieve benaderingen van de Regenerative Cotton Standard in India.

Uitgebreide maatregelen

Om het project succesvol uit te voeren, werd de lokale bevolking actief betrokken. Dit gebeurde door samen te werken met lokale leiders, vooruitstrevende boeren en het oprichten van boerengroepen. Op deze manier bleef de communicatie met de landbouwgemeenschappen sterk en direct.

Daarnaast kregen vrouwen extra ondersteuning en werden demonstratievelden aangelegd. Boeren kregen workshops en trainingsmateriaal over duurzame landbouwtechnieken, zoals het gebruik van bodembedekkers, gewasrotatie, bodemverbetering en organische meststoffen. Dit hielp hen om de Regenerative Cotton Standard (RCS) en de bijbehorende methoden beter te begrijpen en toe te passen.

Veel boeren volgden de trainingen en zagen de voordelen van RCS tijdens speciale Farmer Field Day-evenementen. Katoenleverancier Vijay Cotton & Fibre werkte samen met AbTF om de effectiviteit van RCS in de praktijk te testen. Hiervoor stelden ze meer dan 40 landbouwadviseurs beschikbaar om boeren te begeleiden.

Voordelen voor inkopers

Daarnaast profiteren ook inkopers van RCS-katoen van voordelen, zoals de transparante integratie van RCS-gecertificeerde katoen in de textielketen met behulp van het AbTF-traceersysteem. Hierdoor kan worden voldaan aan de maatschappelijke en politieke eisen voor traceerbaarheid van textiel van het veld tot het eindproduct.

Het in juli 2024 in India gelanceerde proefproject wordt voortgezet; in Tanzania is de eerste katoencyclus volgens de RCS-standaard al succesvol afgerond en gaat nu het tweede seizoen in.