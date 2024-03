Rehab Footwear maakt doorstart, gaat zelfstandig verder onder oprichter

Rehab Footwear gaat verder. Het merk wordt zelfstandig verder gezet na twaalf jaar onderdeel te zijn geweest van de Unlimited Footwear Group. In de nasleep van het faillissement van UFG werd Rehab op dinsdag 5 maart failliet verklaard, maar het merk wordt nu verder gezet door Rehab-oprichter Jaco Flach, zo blijkt uit een persbericht in handen van FashionUnited.

Flach bereikte overeenstemming met de curator om het merk Rehab zelfstandig verder te zetten. “We zijn blij dat we het merk Rehab zelfstandig voort te kunnen zetten. Dit gaan we doen onder een nieuwe BV: Hathaway Brands BV. Samen met ons bestaande toegewijde team zullen we mooie collecties en toffe campagnes blijven maken voor Rehab Footwear. We kijken vol vertrouwen uit naar de volgende fase van Rehab Footwear”, aldus Flach in het bericht.

De webshop en de B2B-verkoop van Rehab sloten half februari vanwege de surseance en later het faillissement van Unlimited Footwear Group. Rehab meldt dat de webshop en de B2B-verkoop snel weer geopend zullen worden, maar plakt er nog geen datum op. Het bedrijf benadrukt dat leveringen aan winkeliers per direct verwerkt zullen worden.

Rehab Footwear viel lange tijd buiten het faillissement van het moederbedrijf Unlimited Footwear Group. Toen de groep halverwege surseance werd verleend, werd benadrukt dat dochterbedrijf Rehab geen onderdeel was van de procedure. Dat op 5 maart dan ook het faillissement werd uitgesproken over Rehab Footwear B.V. was onverwacht, maar het merk maakt nu dus al snel een doorstart onder de oprichter.