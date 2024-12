Reiss verhoogt omzet en winst ondanks "uitdagend jaar"

Voor het financiële jaar dat tot 27 januari 2024 loopt, rapporteerde het dames-, heren- en kindermodemerk Reiss een totale omzet van 346 miljoen pond (286,6 miljoen euro), een stijging van 8,1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het bedrijf meldde in een verklaring dat de winst vóór belastingen (32,1 miljoen pond) 10,2 procent hoger lag dan vorig jaar.

Het bedrijf voegde eraan toe dat het deze resultaten wist te behalen ondanks een moeilijk jaar, gekenmerkt door de kostencrisis, hoge inflatie, hoge rentetarieven, ongewoon warm weer in september en oktober 2023 dat de verkoop van winterkleding beïnvloedde, en uitdagingen in de toeleveringsketen.

Reiss investeerde in initiatieven om de verkoop te stimuleren door nieuwe inkomstenstromen te ontwikkelen, zoals de voortdurende groei in 'petite'-maten en online exclusives, de luxe Atelier-collectie, uitgebreide leeftijdsgroepen in kinderkleding en de toevoeging van nieuwe merken. Reiss tekende ook een partnerschap met McLaren dat naar verwachting in 2024/25 zal bijdragen aan de omzet.

Tijdens dit financiële jaar verwierf meerderheidsaandeelhouder Next het belang van Warburg Picanus in de groep. Next bezit nu 72 procent van Reiss.

Reiss werd in 1971 in het Verenigd Koninkrijk opgericht als herenmodewinkel en heeft vandaag de dag een wereldwijde aanwezigheid via 262 verkooppunten in 11 landen. Het merk betrad de damesmodemarkt in het jaar 2000.