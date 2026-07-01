Reju opent eerste R&D-centrum in Noord-Amerika

Reju, een bedrijf gespecialiseerd in de regeneratie van textiel-naar-textiel materialen, kondigt vandaag de opening aan van zijn eerste onderzoeks- en ontwikkelingscentrum (R&D) in Noord-Amerika. De oprichting brengt het bedrijf een stap dichter bij de realisatie van een circulair recyclingecosysteem dat afgedankte stoffen en textiel omzet in hoogwaardige producten.

De nieuwe faciliteit bevindt zich in Conshohocken, Pennsylvania, een voormalig fabrieksstadje en productiecentrum ten noorden van Philadelphia. Het lab is gevestigd in het bestaande onderzoekscentrum voor geavanceerde materialen en katalysatoren van moederbedrijf Technip Energies. Hierdoor profiteert Reju van directe toegang tot decennialange expertise van Technip Energies op het gebied van katalyse, procesontwikkeling, technologie-integratie en industriële opschaling. Bovendien versnelt het nieuwe R&D-centrum de implementatie van Reju's recyclingtechnologieën en de volgende generatie circulaire oplossingen.

De realisatie van een circulair recyclingecosysteem

Het kernonderzoeksteam van Reju, afkomstig van IBM's Almaden Research Center in San Jose, Californië, verhuist naar het nieuwe R&D-centrum. Daar ontwikkelde Reju zijn Volcat-depolymerisatietechnologie, een katalytische chemische recyclingmethode die polyester afbreekt tot herbruikbare grondstoffen.

“Ik ben verheugd om deel uit te maken van zo'n innovatief bedrijf en het team dat de technologie naar industrialisatie brengt. We ondersteunen de infrastructuur voor grootschalige, post-consumer textiel-naar-textiel recycling,” aldus Gregory Breyta, directeur onderzoek & ontwikkeling bij Reju, in een persbericht.

De nieuwe faciliteit richt zich niet alleen op polyesterrecycling, maar op het volledige ontwikkeltraject: van haalbaarheidsonderzoek in een vroeg stadium tot productie op kiloschaal. Dit omvat oplossingen voor gemengde stoffen en nieuwe circulaire chemische processen. Het doel is snelle iteratie mogelijk te maken en de weg van concept naar industriële realiteit voor Reju te versnellen.

Het belangrijkste is dat het nieuwe R&D-centrum de ontwikkeling en validatie van technologieën voor toekomstige regeneratiehubs van Reju ondersteunt. Momenteel is Hub Zero in Frankfurt, Duitsland, operationeel. Hub One is gepland in Sittard, Nederland, een andere in Lacq, Frankrijk, en de eerste Noord-Amerikaanse hub in Rochester, New York.