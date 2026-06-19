Reju sluit zich aan bij de textieltak van Recycling Europe
Reju is de nieuwste partner van Recycling Europe. Het textiel-naar-textiel recyclingbedrijf is nu onderdeel van de Recycling Europe Textiles-tak. Dit onderstreept de toewijding aan het bevorderen van textielcirculariteit en de ondersteuning van markten voor gerecyclede materialen.
In een verklaring zegt Patrik Frisk, algemeen directeur van Reju: “Het opbouwen van dit soort partnerschappen is belangrijk. We hebben de kans om een echt circulair ecosysteem voor textielrecycling op te zetten en samenwerking in de hele waardeketen te stimuleren.”
Julia Ettinger, secretaris-generaal van Recycling Europe, voegt toe dat het partnerschap ‘laat zien hoe samenwerking in de industrie de circulariteit van textiel kan opschalen op de snelheid die Europa nu nodig heeft, waardoor zowel ecologische als economische kansen worden ontsloten’.
Met een focus op textielregeneratie, specialiseert Reju zich in oplossingen voor polyestertextiel en post-consumer PET-afval. Het bedrijf opereert momenteel vanuit een pilot Regeneration Hub in Frankfurt, Duitsland. Er zijn plannen voor uitbreiding met toekomstige industriële locaties in Chemelot, Nederland; New York, Verenigde Staten; en Lacq, Frankrijk.
Door de aansluiting bij Recycling Europe Textiles werkt Reju mee aan de gezamenlijke missie om mechanische en chemische recyclingtechnologieën voor post-consumer textiel op te schalen. Het doel is de transitie terug naar grondstoffen en de vermindering van uitstoot.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
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