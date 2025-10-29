Rent the Runway verlaagt schuld en verlengt looptijd door herkapitalisatie

Rent the Runway, Inc. (RTR), de pionier in kledingverhuur, kondigt de succesvolle afronding aan van zijn eerder aangekondigde herkapitalisatietransacties. Deze strategische zet is bedoeld voor een aanzienlijke versterking van de financiële positie en flexibiliteit van het bedrijf.

CEO en medeoprichtster Jennifer Hyman noemt de herkapitalisatie een cruciale mijlpaal en voegt toe: “Door de versterking van onze balans en de samenwerking met APS, STORY3 en Nexus, bevinden we ons nu in een betere positie dan ooit om ons te richten op onze klanten, winstgevende groei te realiseren en onze missie om de manier waarop vrouwen toegang krijgen tot mode opnieuw uit te vinden, te bevorderen.”

De herkapitalisatie verlaagt de uitstaande schuld van het bedrijf aanzienlijk en verlengt de looptijd van het resterende saldo. Als onderdeel van de transactie zet Aranda Principal Strategies (APS) een aanzienlijk deel van zijn schuld om in gewone aandelen. Daarnaast draagt een investeerdersgroep, bestaande uit APS, Story3 Capital Partners en Nexus Capital Management, twintig miljoen dollar in contanten bij aan de balans van RTR.

Na afronding is de totale uitstaande schuld van RTR verlaagd tot 120 miljoen dollar, met een verlenging van de looptijd tot 2029. Het bedrijf verkrijgt ook een extra 12,5 miljoen dollar aan bruto-opbrengsten via een gelijktijdige claimemissie.

RTR blijft opereren als een beursgenoteerd bedrijf, verhandeld op Nasdaq onder het tickersymbool 'RENT'.