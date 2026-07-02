Resale-robot 'Vnyx' fotografeert en beprijst tweedehands kleding in twee minuten

Op het 25.000 vierkante meter grote terrein van Milieuwerk, onder de rook van Sloterdijk, is een groep merkeigenaren, textielverwerkers en investeerders komen opdagen voor de lancering van Vnyx. Deze robot moet ervoor zorgen dat resale zich ontpopt tot een aantrekkelijke markt.

Voor het gezelschap staat koffie met ijsblokjes en eigengemaakte baksels klaar. Vanaf een twee meter hoge kledingberg – afdankertjes uit de metropool – doen oprichters Vincent van der Holst en Romy Goedhart, de gezichten achter Vnyx, hun verhaal. "We dumpen of verbranden wereldwijd elke drie seconden een vuilniswagen vol textiel. Daar hebben we iets op gevonden."

Het hele team achter Vnyx bestaat uit zes: aanstichters Romy Goedhart en Vincent van der Holst, Balazs Kosa (COO), Guus Balkema (CFO), Ramesh Kumar (CTO) en Hugo Honijk (Chief Robotics).

Vnyx is de naam achter een serie innovatieve robots die de resale-markt de komende jaren moeten helpen om op stoom te komen. Vooralsnog kost het zo'n 11 euro per kledingstuk om ingezamelde kleding uit balen te halen, te sorteren, te reinigen, te fotograferen, het te beprijzen, van een nieuw label te voorzien en in een webshop te zetten, vertelt Goedhart later aan FashionUnited. De eerste bot, waar het zeskoppige opstartteam twee jaar aan werkte, kan het sneller en voor een fractie van de kostprijs.

"Robotica heeft zich altijd gericht op het sneller en goedkoper maken van nieuwe, massaproduceerde fashion", stelt Van der Holst. "Vnyx past de technologie op grote schaal toe op tweedehands, overstock en retouren." Daar komt bij dat AI de productfotografie en beprijzing kan overnemen – normaal gesproken tijdrovend, precies werk.

Fleece te koop in twee minuten

Over de Vnyx-machine mag niet te veel worden uitgeweid, zegt Van der Holst, terwijl hij de laatste versie demonstreert. Recent zijn twee patenten ingediend: een voor het ophangsysteem en een voor de hele trein waarin de tweedehandsjes met hulp van robots en AI worden verwerkt.

Stel je een hoge monorail voor met stations. In een seconde klikt Van der Holst een fleecetrui met lavaprint op een 'slimme' hanger, die vanzelf openspringt. Het item passeert een fotostudio, waarna de computer kan gaan nadenken wat het waard is. Niet veel later verschijnt op een groot scherm de webshop van Boas, het tweedehandsmerk waarmee het allemaal begon. 25,99 euro kost de fleece. Hij is al te koop.

Vnyx is geen sorteerbedrijf – daarvoor zijn andere gevestigde namen, zoals de textielfabriek verderop van Brightfiber Textiles, waar alle textiel uit de stad kan worden gescheiden. Aan de voorkant van de Vnyx komen voorgesorteerde kledingstukken binnen: items met een hoge kans op doorverkoop. In de toekomst kan dat bij een Zeeman of Vestiaire zijn: de machine komt dan in hun distributiecentra te staan.

AI

De data die de AI afleest – prijs, model, merk, samenstelling – wordt meteen in het systeem geïntegreerd. Van der Holst: "Voorheen bracht resale niets op, omdat je al die stappen zelf moest uitdokteren, en was het goedkoper om het simpelweg te verbranden. Wij hebben de prijs zo weten te drukken dat resale rendeert."

Bij elk product komen vijf AI-gegenereerde foto's binnen in het PLM-systeem, kant-en-klaar voor de verkoop, op een knap AI-model. Daarnaast worden nog twee echte foto's van het product zelf toegevoegd. "In tijden van fake news en AI wil de consument ook iets tastbaars zien", zegt Van der Holst."

Zonder Boas was Vnyx er niet gekomen. In de twee jaar waarin het tweedehands kledinglabel werd opgestart, moest alles nog met de hand. Daar hebben de oprichters veel van geleerd. Bijvoorbeeld over het belang van een flexibele paspop, waarop je meerdere silhouetten en maten kwijt kunt, anders duurt de fotografie te lang. Een inzicht van Balazs Kosa, nu COO bij beide startups. Hij bedacht de flexibele 'e-mannequin', een oprekbare pop die zich net als een fotomodel in de studio razendsnel kan verkleden. Daardoor kunnen de kleren met tempo door de machine. Resale aan de lopende band.

Vnyx blijft eigenaar van de hardware en rekent vervolgens per verwerkt product. Zo betaalt de machine zich snel terug en hoeven de merken zelf geen miljoenen op te hoesten, legt Van der Holst uit. "We draaien dit al voor Boas, Decathlon en Bever, en met het grootste systeem mikken we op internationale fulfilmentcentra, grote modemerken en resale-platforms, en op sorteercentra zoals hier in Amsterdam." Er loopt al een pilot bij een van de grootste distributiecentra in Europa, met 400 modemerken als klant. De naam moet hij voor nu verschuldigd blijven.

We R

Bij Milieuwerk is de Vnyx100 te zien. De eerste commerciële versie kan tot een kwart miljoen stuks per jaar uploaden naar de websites van de merken. Achter de schermen is de volgende versie, de Vnyx3000, al zo goed als af; die wordt in 2027 opgeleverd. Milieuwerk heeft ervoor getekend: volgend jaar worden op deze plek drie miljoen kledingstukken verwerkt.

Het systeem, waarin Boas en Milieuwerk-personeel samenwerken, krijgt de naam 'We R'. Van der Holst: "De robot neemt het rotwerk weg en maakt resale eindelijk rendabel, waardoor er waardevoller werk overblijft voor de mensen bij Milieuwerk." Hij doelt op werk als het rechttrekken van de stof of het gladstrijken van een plooi, dat mensenwerk blijft. Dat is straks in minder dan een minuut geklaard, belooft de oprichter. "We komen van twintig minuten voor het hele parcours, en het zijn er nog maar twee." Voor de organisatie moet het project de komende jaren 40 sociale banen creëren.

Er is ook een milieu-impact. De inschatting is dat duizend machines, die elk een miljoen items per jaar kunnen verwerken, 8 miljoen ton CO2 en 1,3 miljard liter water kunnen besparen vergeleken met nieuwkoop.

'Zonder automatisering halen we het nooit'

Op de planning staat de volgende investeringsronde van zo'n 3 miljoen euro aan VC-groeigeld en nog eens 2 aan Europese subsidies, om drie grote systemen op te zetten, waarvan de eerste dus al vergeven is.

Tot nu toe is een miljoen euro opgehaald en in de innovatie gestoken. Het groeigeld komt van een mix van angel investors, waaronder Baltic Business Angels, impact-partners als Stichting DOEN en Earthstar, Squads, en Spark Design als engineering-investeerder, plus subsidies van de Nederlandse overheid (RVO).

Van der Holst is ervan overtuigd dat zijn machine vanuit noodzaak meteen een bijdrage kan leveren aan de Europese transitie. "Zonder automatisering halen we het Europese mandaat om ruim de helft van het textiel te verkopen en te recyclen nooit. En de kracht van China – offshoren naar een gigafabriek – werkt hier niet: tweedehands is lokaal, je sleept geen unieke jas de halve wereld over."