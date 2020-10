Resultaten America Today stabiel in 2019, ziet kansen in Duitsland

America Today heeft in het boekjaar 2019 zowel de omzet als het EBITDA stabiel weten te houden. De omzet kwam neer op 58,2 miljoen euro en het EBITDA op 2,8 miljoen euro, zo blijkt tijdens een digitaal persevenement van het moederbedrijf van het merk, CoolInvestments.

De netto omzet in de winkels van het merk in Nederland, België en Luxemburg liep iets terug in 2019, maar werd gecompenseerd door de groei online, de eerste winkel in Duitsland en de toevoeging van Coolcat Junior aan de America Today exploitatie, aldus het persdossier dat is overhandigd tijdens het evenement. RetailBeheer BV, de directe eigenaar van America Today, nam vorig jaar zusterbedrijf Coolcat over na het faillissement van het laatstgenoemde merk. Coolcat heeft inmiddels als Coolcat Junior een rentree online gemaakt en heeft in twee winkels van America Today een shop-in-shop gekregen. Op dit moment zijn er geen plannen om met Coolcat verder de fysieke retail in te stappen, zo antwoordt Van Kampen desgevraagd.

America Today weet omzet stabiel te houden in 2019

America Today maakte, zoals eerder genoemd, vorig jaar voor het eerst de stap naar Duitsland en ziet daar nog steeds veel potentie, zo vertelt CEO Peter van Kampen tijdens het persevenement. Het merk opende een winkel in Oberhausen, verkreeg meerdere wholesalepunten en ging samenwerkingen aan met Amazon en recentelijk ook Otto. “We zijn verrast door het het online segment in Duitsland en hebben in het land nog zeker ambitieuze plannen.” Vanwege de coronacrisis is het nog niet vastgesteld hoe America Today verder zal groeien in het land.

De coronacrisis heeft wel voor meer veranderingen gezorgd in de strategie van het merk. Van Kampen geeft aan dat altijd al gekeken wordt naar de optimalisatie van het winkelportfolio en dat in eerste instantie ingezet zou worden op de winkels in de steden. “Door de maatregelen is de traffic in de grote steden nu teruggelopen en laten de winkels in kleinere steden nu hun waarde zien. Vestigingen in perifere winkelgebieden die op de nominatielijst stonden om gesloten te worden, blijken het nu beter te doen dan verwacht. Het winkelgedrag van onze klanten is kennelijk door corona enigszins veranderd. Extra reden om dit nauwlettend te blijven volgen.”

Van Kampen hoopt bij America Today de schade zoveel mogelijk te beperken. Het merk gaat er vanuit dat 2020 wordt afgesloten met een negatief resultaat. Hoewel de online omzet jaar op jaar groeit, houdt America Today rekening met de impact van de winkelsluitingen op de omzet en de marge. Van Kampen zag na de winkelsluitingen in maart al snel een herstel van de omzet. De CEO geeft aan dat afgelopen week de hoogste omzet ooit is gedraaid bij het merk en dat America Today drie weken geleden de op-één-na hoogste weekomzet heeft gedraaid. Van Kampen is dan ook positief dat 2020 America Today nog levensvatbaarder maakt.