Resultaten Burberry tonen eerste vergelijkbare omzetgroei in twee jaar

Burberry Group PLC kondigt zijn tussentijdse resultaten aan voor de 26 weken eindigend op 27 september 2025. Deze tonen de eerste vergelijkbare omzetgroei in twee jaar en leveren belangrijk bewijs voor het strategische plan ‘Burberry Forward’. De ommekeer van Burberry wint aan kracht, nu de vergelijkbare winkelomzet in het tweede kwartaal, eindigend in september, met twee procent is gestegen. Dit overtreft de marktverwachtingen. De winstgevendheid is aanzienlijk verbeterd, met een aangepaste operationele winst van negentien miljoen pond en een aanzienlijke uitbreiding van de brutomarge met 410 basispunten (CER) tot 67,9 procent. Dit is voornamelijk het gevolg van het wegvallen van eenmalige voorraadproblemen uit het voorgaande jaar.

Deze verbeterde winstgevendheid is te danken aan een strakke financiële discipline, met een daling van de aangepaste netto operationele kosten met vijf procent (CER). Er is een gerapporteerd operationeel verlies van achttien miljoen pond na aftrek van een herstructureringslast van 37 miljoen pond voor de lopende transformatie. Deze last is voornamelijk toe te schrijven aan personeelsontslagen, voortvloeiend uit het eerder aangekondigde plan om ongeveer een vijfde van het personeelsbestand te schrappen als onderdeel van de kostenbesparingsstrategie.

CEO Joshua Schulman licht toe: “We hebben nu bewijs dat ‘Burberry Forward’ de juiste strategische weg is om de merkrelevantie en waardecreatie te herstellen.” “Met de consistentie van onze ‘Timeless British Luxury’ merkuiting en een verbeterd productaanbod, zien we dat klanten terugkeren naar het merk waar ze van houden. Dit resulteert in een vergelijkbare omzetgroei voor het eerst in twee jaar... We gaan vol vertrouwen verder, wetende dat de beste hoofdstukken van Burberry nog voor ons liggen,” voegt Joshua toe.

Turnaroundplan Burberry stuwt prestaties

Operationeel versterkt de focus op ‘Timeless British Luxury’ de merkbegeerte, met een groeiend momentum in belangrijke productcategorieën. Outerwear en Softs (sjaals en accessoires) zijn de belangrijkste groeimotoren. Ze presteren beter in alle regio's en tonen een dubbelcijferige groei voor Softs. Lederwaren tonen een opeenvolgende verbetering, maar blijven over het algemeen een uitdaging.

Geografisch zijn de prestaties gestabiliseerd. Noord- en Zuid-Amerika groeien met drie procent en EMEIA met één procent, beide gestimuleerd door lokale consumentenbestedingen. De regio Groot-China realiseert een aanzienlijke ommekeer, van een daling van vijf procent in het eerste kwartaal naar een groei van drie procent in het tweede kwartaal. Japan keert in het tweede kwartaal ook terug naar groei. De inspanningen van het bedrijf om de winkelervaring te verbeteren, inclusief de lancering van meer dan honderd sjaalbars, liggen op schema.

Burberry onthult positieve vooruitzichten

Vooruitkijkend naar het volledige boekjaar 2026, blijft Burberry vol vertrouwen in een voortdurende margeverbetering via zijn kostenbesparingsprogramma. Dit programma ligt op schema om 80 miljoen pond aan jaarlijkse besparingen op te leveren.

Het management verwacht een daling van de groothandelsomzet met een middelhoog enkelcijferig percentage. Dit weerspiegelt een strategische verschuiving naar een kleiner, kwalitatief hoogwaardiger partnernetwerk. Ondanks het onzekere macro-economische klimaat, richt de Groep zich op het voortbouwen op de vroege vooruitgang in het opnieuw aanwakkeren van de merkbegeerte om een terugkeer naar duurzame, winstgevende groei te verzekeren.