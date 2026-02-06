Resultaten Under Armour Q3 overtreffen verwachtingen ondanks omzetdaling

Sportkledinggigant Under Armour rapporteert voor Q3 een aangepast bedrijfsresultaat dat de verwachtingen overtreft, terwijl de lopende transformatiestrategie aan kracht wint. Dit is ondanks een omzetdaling, die voornamelijk te wijten is aan de prestaties in Noord-Amerika.

In het kwartaal dat eindigde op 31 december 2025, daalde de totale omzet met 5 procent naar 1,33 miljard dollar (1,13 miljard euro). Op valuta-neutrale basis was de daling 6 procent.

Noord-Amerika kende de sterkste daling met 10 procent naar 757 miljoen dollar, ondanks een stijging van de internationale omzet met 3 procent. De omzet in Azië-Pacific daalde met 5 procent, terwijl EMEA en Latijns-Amerika respectievelijk een groei van 6 en 20 procent rapporteerden.

De omzet daalde zowel in de groothandel als in de direct-to-consumer kanalen. De eigen winkels zagen de verkoop met 2 procent dalen en de e-commerce omzet daalde met 7 procent.

De brutomarge daalde met 310 basispunten naar 44,4 procent. Under Armour noemt hoge importheffingen als belangrijkste oorzaak. Ook tegenwind in de prijsstelling en een ongunstige mix van kanalen en regio's werden genoemd.

Het operationele verlies bedroeg 150 miljoen dollar, vergeleken met een winst van 13,5 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Het nettoverlies voor het kwartaal kwam uit op 431 miljoen dollar, tegenover een winst van 1,2 miljoen dollar.

In een verklaring zei Kevin Plank, president en CEO van Under Armour: “Onze aangepaste bedrijfsresultaten voor het derde kwartaal overtroffen de verwachtingen. Ondanks enkele ongelukkige, eenmalige tegenvallers, zijn we bemoedigd door de vooruitgang die we boeken om het merk momentum opnieuw aan te wakkeren.

“Wij geloven dat het decemberkwartaal in Noord-Amerika de meest uitdagende fase van onze bedrijfsreset markeerde. We verwachten meer stabiliteit in de toekomst, terwijl we wereldwijd op deze vooruitgang voortbouwen.”

Voor het boekjaar 2026 heeft Under Armour zijn prognose verhoogd. Het bedrijf verwacht nu een omzetdaling van ongeveer 4 procent, in plaats van de eerder genoemde daling van 4 tot 5 procent. Dit omvat een daling van 8 procent in Noord-Amerika en 6 procent in Azië-Pacific, vergeleken met een eerdere daling in de hoge enkele cijfers. Het bedrijf verwacht dat dit deels wordt gecompenseerd door een omzetstijging van 9 procent in EMEA.