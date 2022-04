Retail-serviceorganisatie Euretco verandert naam

Retail-serviceorganisatie Euretco gaat vanaf nu verder als EK, zo meldt het bedrijf op LinkedIn. De organisatie noemt de naamsverandering een belangrijke volgende stap voor de ontwikkeling.

“Samen met moederbedrijf EK/servicegroup heeft Euretco haar strategie en cultuur onder handen genomen, om de internationale merkidentiteit van het bedrijf verder te versterken. Dit betekent ook een nieuwe naam,” aldus het bericht van het bedrijf. “Als grote overkoepelende Europese organisatie staan we sterker, zijn we stabieler, verkennen we nieuwe mogelijkheden en groeien we internationaal verder. Ook versterken we onze onderhandelingspositie en daarmee de slagkracht om zelfstandige retailondernemers te vertegenwoordigen.” Euretco is 2015 onderdeel van de EK/servicegroup.

Voor de leden, leveranciers, partners en werknemers van de organisatie verandert er niks. “Zij kunnen blijven rekenen op de vertrouwde samenwerking, services, producten en diensten van onze organisatie.”