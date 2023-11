Retailer Bomont stopt met verkoop kinderkleding

Zeeuws modebedrijf Bomont stopt met de verkoop van kinderkleding. Het is een strategische keuze, zo meldt de retailer. Het bedrijf zal verder inzetten op de dames- en herencollecties.

“In de laatste jaren zien we een behoefte verschuiving in de verkoop van de kledingcollecties, met nadruk op het aanbod van kinderkleding,” aldus Ron Bouwman van Bomont, in een persbericht.” Dertig jaar geleden kochten onze klanten voor hun kinderen veel in de maten voor 4 tot en met 16 jaar en hiervoor hadden we een mooi merkenaanbod. We luisteren goed naar onze klanten en zien dat de kinderen van toen, nu een eigen identiteit en uitstraling vinden in onze dames- en herencollecties. Alleen maar logisch dat we nu kiezen om dit nóg groter aan te pakken en de winkel hierop in te richten.”

De voormalige kinderafdelingen in de winkels worden momenteel verbouwd en bij de dames- en herenafdelingen getrokken. Dit najaarsseizoen is het laatste seizoen dat Bomont kindermode verkoopt. Ook online verdwijnt het segment.

Bomont heeft 13 fysieke winkels verspreid over Zeeland, Brabant en Zuid-Holland. Hier verkoopt het bedrijf dames- en herenmode, maar ook interieurproducten.