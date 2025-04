Retailer Perfectly Basics stopt

Retailer Perfectly Basics sluit de (digitale) deuren. Na 19 jaar komt er een einde aan het bedrijf, zo is te lezen op de website.

“Zoals jullie weten, hebben we de afgelopen jaren alles op alles gezet om PB toekomstbestendig te maken. We investeerden in een nieuw platform, een rebranding, en hebben intensief gezocht naar overname- en investeringsmogelijkheden. Helaas zonder het gewenste resultaat”, aldus Perfectly Basics. Het bedrijf schrijft dat het niet langer haalbaar is om door te gaan. “De omzet staat onder druk, de verliezen zijn structureel, en de energie en middelen om het tij te keren zijn op.”

Perfectly Basics wordt in de zomer van 2025 stopgezet.