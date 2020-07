Retailketen Sneakers leed al fors verlies in 2019 - curator kon niet om huidige doorstarter heen

Het eerste faillissementsverslag van retailketen Sneakers onthult dat het bedrijf in 2019 al fors verlieslatend was. Van 2015 tot en met 2017 was het bedrijf wel in beperkte mate winstgevend, zo blijkt. Ook blijkt uit het verslag dat de curator feitelijk niet om nieuwe eigenaar 3A Holding heen kon en dus wel een doorstart met deze partij moest realiseren.

Voor Sneakers Concept. B.V. en Sneakers Stores B.V. werd in juni faillissement aangevraagd door de eigenaar. De curator tekent op dat het bedrijf in 2019 en 2018 verlieslatend was en dat de winst tussen 2015 en 2017 beperkt was. De bestuurder van het bedrijf, ondernemer Erik Achten, heeft in 2020 nog leningen verstrekt aan de vennootschappen om de liquiditeit te versterken. Toen de corona-maatregelen echter in werking traden in maart viel de omzet grotendeels weg. Rendabele exploitatie was ondanks de NOW-regeling en huurkortingen niet mogelijk, aldus het verslag.

Curator kon niet om doorstarter Sneakers Concept B.V. heen.

Het verslag laat eveneens zien hoe ingewikkeld de structuur achter Sneakers is. Zo is de enige aandeelhouder van Sneakers Stores B.V., dus een van de failliete vennootschappen, Sneakers Concept B.V., een van de andere failliet verklaarde bedrijven. Rikon Holding is de enige aandeelhouder van Sneakers Concept B.V. en achter Rikon zit weer E.P.J. Achten Holding B.V. Achter de laatstgenoemde holding zit ondernemer Erik Achten als bestuurder.

De uiteindelijke doorstarter is 3A Holding. 3A Holding is gelieerd aan Rikon Holding. Rikon Holding heeft, zo wordt gemeld in het verslag, vanaf 2011 rechtsgeldige pandrechten bedongen op bijna alle activa van Sneakers Concept. Rikon had dan ook een vordering van bijna 3 miljoen openstaan bij Sneakers. De curator meldt feitelijk niet om Rikon Holding B.V. heen te kunnen. “De activa hebben immers overduidelijk een lagere waarde van 2,8 miljoen euro.” Daardoor was er maar een koper mogelijk, een aan Rikon Holding gelieerde partij. De curator noemt dat het enige andere alternatief zou zijn om een koude liquidatie te doen, maar daarbij zou de opbrengst veel lager uitvallen voor de boedel en de bijbehorende schade voor crediteuren veel hoger.

Vorige week meldde de curator aan FashionUnited dat Sneakers Concept een doorstart had gemaakt. De eigen winkels van de keten zullen sluiten, maar de franchisewinkels kunnen blijven bestaan. Uit het verslag blijkt dat 101 werknemers hun baan verliezen door het faillissement.

Beeld: Unsplash