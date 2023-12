Retailprognose voor 2024: ‘Met name retail non-food heeft te maken met afnemende vraag’

Geheel onverwacht komt de prognose voor de retailsector voor 2024 niet. ABN Amro brengt weer de jaarprognoses voor diverse sectoren uit en hoewel de retail in het algemeen een kleine volumegroei van 0,5 zal krijgen naar verwachting, blijft de non-food retailsector te maken hebben met een afnemende vraag.

“Op de aanschaf van niet-essentiële goederen, [...], wordt tijdens afkoeling van de economie namelijk als eerste bezuinigd”, aldus de prognose. “Daarnaast maakt de consument andere keuzes. Ze geven relatief veel uit aan vrijetijdsbestedingen zoals horeca en reizen.”

ABN Amro noemt in de prognose nog wel een ‘lichtpuntje’. “Knelpunten en wereldwijde onevenwichtigheden in het aanbod en de vraag naar goederen is afgenomen.” De prognose meldt dat de containerprijzen zijn gedaald en lange levertijden verleden tijd zijn. De afname van de vraag zorgt echter voor een ander knelpunt, retailers blijven zitten met grote voorraden. “Die hadden ze vooral uit onzekerheid over de betrouwbaarheid van hun toeleverketens eerder juist uitgebreid. Inmiddels hebben veel retailers de voorraden verder afgebouwd.”

Een knelpunt wat aanhoudt is de krapte op de arbeidsmarkt. Ruim de helft van de ondernemers in de detailhandel geeft aan dat een tekort aan arbeidskrachten een belemmering is.