Retourbeheerbedrijven Rebound Returns en Cycleon gaan verder onder een naam

Internationaal omnichannel-retourbeheerspecialist Rebound Returns en retourbeheerder Cycleon gaan vanaf 10 oktober 2022 verder onder één naam: Rebound. Dat maken de bedrijven bekend via een persbericht. Rebound Returns en Cycleon waren voor de overname afzonderlijk onderdeel van Reconomy Group.

Jelle Schoenmaker, voormalig managing director bij Cycleon, zal Rebound gaan leiden. Schoenmaker over Rebound in het persbericht: “Door de kennis en kunde van twee toonaangevende bedrijven in de sector samen onder één noemer te brengen, bieden we onze klanten toegang tot veel voordelen. Ze profiteren van een groter netwerk en een groter aantal oplossingen.” Rebound werkt samen met merken zoals Asos, Gymshark en River Island.

De omnichannel-retourbeheerspecialist optimaliseert en beheert de complete cyclus van retourzendingen. Rebound is onderdeel van de Reconomy Group en is een innovatieve aanbieder van technologisch geavanceerde diensten die zich richt op de circulaire economie. De groep stelt bedrijven in staat om hun prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG) te verbeteren door diensten op drie vlakken aan te bieden: recycling, naleving en hergebruik.