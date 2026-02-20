Retourpiek in januari bepaalt klantloyaliteit voor kledingwebshops

Een snel en transparant retourproces bepaalt voor 64 procent van de consumenten of zij loyaal blijven aan een retailer, blijkt uit de Peak Season Survey 2025 van Sendcloud. Juist in de modesector, waarin januari de drukste retourmaand is en de volumes volgens Returnless gemiddeld met 44,5 procent stijgen, wordt het retourmoment daarmee steeds meer een strategisch klantmoment.

Retouren verdubbelen in piekperiode

Data van Returnless tonen aan dat het retourpercentage tijdens het feestdagenseizoen stijgt van 23,5 naar 44,5 procent. Dat betekent dat bijna de helft van alle bestellingen uit december en januari wordt teruggestuurd.

Met name in de modesector loopt de druk in deze periode verder op: januari is ook hier de drukste retourmaand, met een gemiddelde volumestijging van 44,5 procent. De belangrijkste redenen voor retouren zijn een verkeerde maat of pasvorm (50 procent), gevolgd door producten die niet aan de verwachtingen voldoen (22,1 procent). Daarnaast bestelt een deel van de consumenten bewust meerdere maten om thuis te passen (5,1 procent).

Volgens retourexpert Fleur van Bree van Returnless kan het werken met dynamische retourkosten helpen om deze ‘paskamer-retouren’ te beperken. Inmiddels rekent 65,3 procent van de retailers retourkosten, blijkt uit cijfers van Returnless. Consumenten tonen zich bereid daarin mee te gaan, mits de voorwaarden transparant en redelijk zijn.

Betaalde retouren worden de norm

Gemiddeld willen consumenten 4,55 euro betalen voor het retourneren van een bestelling van circa 15 euro, 4,88 euro bij een bestelling van 50 euro en 6,35 euro bij een aankoop van 150 euro. In fashion liggen de werkelijke retourverzendkosten met 5,21 euro in 2025 iets hoger dan een jaar eerder (4,99 euro), maar nog onder het categoriegemiddelde van 5,39 euro, aldus een woordvoerder van Returnless.

Volgens medeoprichter Marijn Prijs van Returnless draait de discussie daarom niet langer om gratis versus betaald retourneren, maar om duidelijke en eerlijke voorwaarden die aansluiten bij de klantverwachting.

Volgens het onderzoek versterkt een duidelijk en efficiënt retourproces het vertrouwen in een merk en de kans op herhaalaankopen. “Jarenlang zagen retailers retourzendingen in januari vooral als een kostenpost. Deze cijfers laten zien dat een helder en transparant proces de klantloyaliteit kan versterken,” aldus CEO en medeoprichter Rob van den Heuvel van Sendcloud.