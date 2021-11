Retourvignet tegen retourmisbruik: “Goede stap richting verduurzaming en bewustwording”

Rond Black Friday shoppen veel consumenten zich een slag in de rondte. En dat is te merken in januari: een maand waarin mensen hun koopjes, waar ze achteraf toch niet zo blij mee zijn, massaal retourneren. Bijvoorbeeld omdat die nieuwe schoenen toch niet passen of tegenvallen. Dagelijks worden er maar liefst 182.000 artikelen geretourneerd – vaak op kosten van de leverancier. Van alle teruggestuurde artikelen is zo’n 26 procent na retourzending niet meer verkoopbaar omdat het artikel beschadigd of vervuild is.

Niet alle consumenten nemen het dus even nauw met de retourvoorwaarden. Een jurk die tijdens het kerstdiner is gedragen, wordt in het nieuwe jaar soms gewoon weer klakkeloos ingepakt en meegegeven aan de koerier. Met de introductie van het Retourvignet wil Hooijer Groep aan dit soort misbruik een eind maken. En daarmee ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de keten. Want een geretourneerde jas met een vlek erop komt veelal niet opnieuw in de verkoop, maar verdwijnt richting de tweedehandsmarkt of gaat linea recta naar de vuilstort. “Die razendsnelle afwaardering past niet in een duurzame samenleving”, stelt Hilko Hooijer, één van de bedenkers van het Retourvignet, in een persbericht.

In één oogopslag zien of product gebruikt is

Als eigenaar van Hooijer Groep, distributeur van diverse schoenenmerken, is retourmisbruik voor hem een bekend probleem. “We wilden een betaalbare oplossing ontwikkelen waarbij de producent bij retour in één oogopslag zou kunnen zien dat het artikel gebruikt is. Maar een kledingstuk of paar schoenen moet je wél gewoon thuis kunnen passen, dus dat was de grootste uitdaging”, vertelt Hooijer. Twee jaar is er gewerkt aan de ontwikkeling van het Retourvignet. “We hebben van alles geprobeerd, onder andere met chips, maar te veel elektronica maakte het duur en gecompliceerd”, licht Niels Oude Luttikhuis van Hooijer Groep telefonisch toe aan FashionUnited. “Toen zijn we teruggegaan naar de basis. We wilden ons echt richten op het misbruik van retouren, want dáárin schuilt immers het grootste probleem – in de vele producten die na retour vernietigd worden.”

Vignet verwijderd? Dan is retourneren onmogelijk

Die ontwikkelfase leidde uiteindelijk tot een product dat volgens de Hooijer Group veel overeenkomsten vertoont met het Autobahnvignet voor op de auto – bekend bij vakantiegangers die wel eens naar Oostenrijk of Zwitserland rijden. Hoe het precies werkt? Plak het vignet bijvoorbeeld op het glas van een zonnebril en het product is onbruikbaar voor de consument, totdat de sticker eraf wordt gehaald. Dankzij een gepatenteerde lijmlaag beschadigt de sticker het product niet, maar eenmaal losgetrokken kan hij niet meer terug worden geplakt. Voor schoenen en kleding is er een label-variant ontwikkeld. “Dat label is te gebruiken voor zo’n negentig procent van de modeartikelen”, aldus Oude Luttikhuis. “In plaats van de lijmlaag maken we hierbij gebruik van een strip die net als de stickervariant ‘hufterproof’ is. Eenmaal losgetrokken, kun je er niets meer mee.”

Slecht gedrag beïnvloeden, bewustzijn vergroten

Om het concept te laten slagen controleert Hooijer Groep alle bestellingen om te garanderen dat de vignets alleen bij bedrijven – en dus niet bij de consument – terecht komen. “Deze bedrijven moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen”, zegt Oude Luttikhuis. “Een goed en transparant retourproces vinden we heel belangrijk, pas dan mogen winkeliers gebruik maken van het Retourvignet. Bij hun aankoop treffen consumenten in de doos ook een folder met uitleg over het Retourvignet. Door het als onafhankelijk merk neer te zetten hopen we slecht gedrag van de consument te beïnvloeden én het bewustzijn te vergroten. Consumenten die er actief op uit zijn om misbruik te maken met retouren, zullen worden afgeschrikt. En die mensen wil je als winkelier ook helemaal niet als klant. Zo zorgt het Retourvignet dus vanzelf voor een wenselijke schifting. We denken hiermee echt impact te kunnen maken.”

Maatschappelijk keurmerk van verduurzaming

De Hooijer Groep hoopt dat consumenten het vignet als signaal gaan zien dat de fabrikant of webwinkel zich inzet om te verduurzamen. Andersom kunnen fabrikanten en webshops die inzet, met behulp van het Retourvignet, verzilveren. Het maakt namelijk direct duidelijk welke retouren opnieuw in de verkoop kunnen en welke artikelen teruggezonden worden naar de klant en gewoon betaald moet worden. “Je kunt het Retourvignet zien als een maatschappelijk keurmerk”, besluit Hooijer. “We verwachten dat het Retourvignet een goede stap voorwaarts betekent voor de verduurzaming van de maakindustrie en hopen dat veel producenten zich hierbij aansluiten. Het Retourvignet is er al vanaf 16 cent per artikel. Dat maakt het vignet ook voor kleinere webwinkels een betaalbare oplossing. En met de feestdagen die voor de deur staan, komt het Retourvignet denk ik geen dag te vroeg.”