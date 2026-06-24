Retraced-oprichter over het digitale productpaspoort: ‘De echte uitdaging is vertrouwen’

Lang voordat het digitale productpaspoort (DPP) in Brussel werd besproken, werkte de Düsseldorfse start-up Retraced al aan een antwoord op een praktische vraag: hoe toont een merk op een geloofwaardige manier wat er in zijn product zit? Sindsdien heeft Retraced een platform ontwikkeld dat modemerken ondersteunt bij het verzamelen en communiceren van data uit de toeleveringsketen.

Naar aanleiding van de DPP, die vanaf 2027 verplicht wordt voor kleding en textiel, legt medeoprichter Lukas Pünder in een interview uit waarom de echte uitdaging niet zozeer in de techniek ligt, maar in vertrouwen.

Wat heeft Retraced ertoe bewogen om zich al vroeg op de DPP te richten, nog voordat deze verplicht werd?

Retraced is eigenlijk uit een heel ander probleem ontstaan. De geschiedenis begint bij Cano, een schoenenmerk waarmee Philipp Mayer en ik Mexicaanse Huaraches naar Duitsland wilden halen. De productie vond plaats onder eerlijke omstandigheden en het leer was plantaardig gelooid. Maar hoe communiceer je dat op een geloofwaardige manier? We wilden dat onze klanten de schoen konden scannen om digitaal te zien wie hem heeft gemaakt, hoe hij is geproduceerd en waar de materialen vandaan komen.

Een passende oplossing was er niet, dus hebben we die zelf gebouwd. Dat legde de basis voor Retraced. Dit was in 2018, jaren voordat de DPP überhaupt een onderwerp was in Brussel. Ons uitgangspunt was dan ook geen compliance, maar de overtuiging dat consumenten het recht hebben om te weten wat ze kopen. En dat merken die dit kunnen aantonen, een echt voordeel hebben. Het digitale productpaspoort was voor ons vanaf het begin een instrument voor proactieve transparantie.

Wat waren de aanvankelijke uitdagingen en welke zijn er nu?

In het begin moesten we nog veel uitleggen: hoe kan een merk transparantie communiceren naar consumenten? Hoe vertaalt zich dat economisch? Voor velen was dat toen nog een ‘nice to have’.

Vandaag de dag heeft de regelgeving die discussie overbodig gemaakt. De uitdaging is nu anders: hoe bouw je betrouwbare data op over vier of vijf niveaus in de toeleveringsketen? Veel merken kennen hun Tier 1-leveranciers goed. Wat er daarachter gebeurt, bij spinnerijen, ververijen en grondstofleveranciers, is vaak nog een black box. Juist daar ligt het echte werk. Hoe groter het merk, hoe complexer het leveranciersnetwerk en hoe schaalbaarder en efficiënter een transparantieoplossing moet zijn.

Welke datakloof heeft u ontdekt bij het in kaart brengen van meerlaagse toeleveringsketens?

De meeste merken auditen hun Tier 1-leveranciers, maar veel risico's, zoals milieuschendingen of slechte arbeidsomstandigheden, bevinden zich verderop in de keten en komen vaak pas laat aan het licht.

Het structurele probleem hierachter is dat elke schakel in de toeleveringsketen zijn eigen formats, certificeringsschema's en manieren van datadocumentatie heeft. Eigen formats en datasilo's maken het moeilijk om data over verschillende schema's, partijen en regio's te combineren of te vergelijken. Er is geen gemeenschappelijk datamodel voor scenario's met meerdere certificeringen in meerlaagse toeleveringsketens. Wij bouwen precies die gemeenschappelijke infrastructuur. Met meer dan 30.000 leveranciers in ons netwerk zijn we al goed op weg om dit te bereiken.

Hoe motiveert u leveranciers en klanten die aarzelen om informatie over hun productielocaties of andere relevante data te delen?

Aarzeling heeft bijna altijd een concrete reden. Bij leveranciers is het vaak de angst dat transparantie hen kwetsbaar maakt voor concurrenten, auditors of merken die bijvoorbeeld prijsdruk uitoefenen. Dat los je niet op met een mooie onboarding-brochure. Wat echt helpt, is vertrouwen opbouwen voordat je om data vraagt. Dit betekent duidelijkheid over wie toegang heeft, wat er met de data gebeurt en wat niet. Het betekent ook beginnen met de leveranciers die al open zijn, zodat anderen zien dat transparantie geen valstrik is.

Ons argument is pragmatisch: wie data eenmaal correct in Retraced invoert, hoeft dit niet voor elk nieuw merk opnieuw te doen. Leveranciers wisselen geverifieerde product- en materiaaldata eenmalig uit, blijven gesynchroniseerd met de eisen van kopers en verminderen repetitieve taken dankzij één enkel samenwerkingssysteem. Dit is geen gunst voor het merk, maar bespaart de leverancier zelf tijd en middelen.

Bij de merken zelf is de motivatie meestal een mix van druk en berekening. De regelgeving komt er hoe dan ook, aangezien de DPP in 2030 verplicht wordt. Wie nu begint, bouwt de databasis stapsgewijs op. Wie wacht, koopt stress.

Op welk punt in het productieproces wordt de digitale drager daadwerkelijk toegewezen – al bij de vezelverwerking of pas na de voltooiing van het kledingstuk?

Dat hangt af van het producttype en de volwassenheid van de toeleveringsketen. De duidelijke aanbeveling is: zo laat mogelijk in het proces, en wel op artikelniveau. Er moet een beslissing worden genomen of producten op artikel-, batch- of modelniveau worden geïdentificeerd. Ook moet er een plan zijn voor hoe deze ID op het product verschijnt, bij voorkeur als een 2D-barcode zoals een QR-code, die naast de huidige commerciële barcodes kan bestaan.

De toewijzing van de QR-code op het niveau van de vezelverwerking is technisch gezien weinig zinvol, omdat er dan nog te veel productievariabelen openstaan. Een realistische toewijzing vindt plaats na de voltooiing van het kledingstuk, op de hanger of in het label. Op dat moment is de product-ID stabiel en kan deze worden gekoppeld aan alle opgeslagen data uit de toeleveringsketen.

Hoe kan worden gegarandeerd dat de digitale ID ook na jarenlang wassen of intensief gebruik behouden blijft en leesbaar is?

De DPP maakt productdata toegankelijk via een digitale drager, waarbij een QR-code, NFC-chip of RFID allemaal mogelijk zijn. QR-codes worden momenteel beschouwd als de de facto standaard voor de DPP, omdat elke smartphone ze zonder speciale app kan lezen. RFID is meer geschikt als aanvullende drager voor de logistiek, niet als primaire toegang voor consumenten. NFC-chips zijn een interessante tussenoplossing: robuuster dan geprinte codes, maar duurder per stuk.

Cruciaal is echter dat de duurzaamheid van deze datadragers over meerdere gebruikscycli een open standaardisatiekwestie is die de gedelegeerde rechtshandeling nog niet heeft opgelost. We weten dus nog niet precies wat de EU uiteindelijk zal voorschrijven. Wat we wel weten: de eigenlijke data staan niet in de code, maar in het datasysteem erachter. De drager is slechts de sleutel. Dit betekent dat zelfs als een QR-code na jaren vervaagt of een label moet worden vervangen, het productpaspoort behouden blijft. De uitdaging is fysiek, niet digitaal. Hierin werken we nauw samen met etiketfabrikanten, omdat zij op dit gebied meer ervaring hebben dan wij.

Hoe helpt de nieuwe module bij het geautomatiseerd beheren van transactiecertificaten voor gecertificeerde materialen?

Neem GOTS-gecertificeerd katoen als voorbeeld. Het Scope Certificate bevestigt dat een fabriek gecertificeerd is. Het Transactiecertificaat (TC) bevestigt dat de specifieke levering daadwerkelijk van dat gecertificeerde bedrijf afkomstig is. Beide zijn nodig om een claim over een materiaal geloofwaardig te onderbouwen. Vandaag de dag gebeurt dit meestal via e-mail, als PDF, opgeslagen in een willekeurige map. Als een auditor ernaar vraagt, begint de zoektocht.

In het Retraced-platform worden alle documenten automatisch via de leveranciers verzameld. Scope Certificates van de productielocaties en de bijbehorende transactiecertificaten staan dan op één plek, met waarschuwingen voor de vervaldatum van een certificering. De TC's worden ook direct vergeleken en gekoppeld aan de productleveringen. Als een TC niet overeenkomt met de levering, geeft het systeem een waarschuwing. Dat klinkt misschien niet spectaculair, maar in de praktijk bespaart het enorm veel tijd. Onze ervaring leert dat dit ongeveer negentig procent van het werk scheelt. Voor veel merken komt dit neer op meerdere weken handmatig werk. Deze oplossing dicht precies het gat waar nu veel greenwashing-beschuldigingen door ontstaan.

Lukas Pünder, directeur en medeoprichter van Retraced. Beeld: Retraced