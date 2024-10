Retraced over traceerbaarheid, toeleveringsketens en een kapitaalinjectie van 15 miljoen euro

De Duitse start-up Retraced is slechts vijf jaar geleden opgericht en telt nu al zo'n 150 mode- en outdoormerken en hun 15.000 internationale leveranciers tot zijn klanten. De start-up ondersteunt hen bij de digitalisering van hun toeleveringsketen. Hiertoe behoren gerenommeerde merken als Victoria's Secret, Calzedonia, Tom Tailor en Marc O'Polo, maar ook duurzaamheidspionier Vaude. Digitalisering is echter geen doel op zich voor Retraced: met zijn SaaS*-platform wil het bedrijf merken helpen om niet alleen hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, maar deze zelfs te overtreffen en ervoor te zorgen dat hun producten op verantwoorde wijze worden ingekocht, geproduceerd en op de markt gebracht.

In een nieuwe financieringsronde haalde Retraced 15 miljoen euro op om het bedrijf verder te ontwikkelen, onder leiding van investeerder Partech - een van de grootste technologie-investeringsplatforms in Europa.

Philipp Mayer, mede-oprichter en Chief Product Officer van Retraced, vertelt FashionUnited waar hij het geld voor wil gebruiken, waar de mode-industrie staat als het gaat om de traceerbaarheid van haar toeleveringsketen en met welke uitdagingen zij momenteel wordt geconfronteerd.

Retraced heeft zojuist met succes een nieuwe financieringsronde afgerond en 15 miljoen euro opgehaald. Waar wilt u het geld voor gebruiken?

We zijn actief in Europa, Azië en de Verenigde Staten. We willen internationaal blijven groeien, wat logisch is omdat de toeleveringsketens en verkoopkanalen van textiel ook internationaal zijn. We investeren momenteel veel in het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). De technologie wordt ingezet om MVO-teams en leveranciers te helpen efficiënter om te gaan met de enorme hoeveelheden gegevens en informatie. Het moet helpen om naleving te vergemakkelijken en tegelijkertijd een positieve impact hebben op de mode-industrie in de richting van verduurzaming. De nieuwe financieringsronde is voor ons een mooie bevestiging dat we op de goede weg zijn.

Philipp Mayer, Mede-oprichter en CPO van Retraced. Credits: Retraced

De mode-industrie staat momenteel voor grote uitdagingen. Hoe open staan merken om te investeren in de transparantie van hun toeleveringsketen in deze tijd?

We merken in de verkoop dat discussies langer duren dan een of twee jaar geleden. Er wordt gesneden in budgetten, terwijl de merken eigenlijk nu al actie zouden moeten ondernemen. Dit is echter vooral het geval in Duitsland. In andere landen blijven merken investeren in digitale transformatie en innovatie om hun bedrijven klaar te maken voor de toekomst.

Meer transparantie in de toeleveringsketen is een voorwaarde om duurzamer te worden. De huidige kritiek is echter dat dit doel te midden van alle gegevensverzameling uit het oog wordt verloren. Bent u het daarmee eens?

Traceerbaarheid is momenteel een groot modewoord in de industrie. Als grote internationale merken communiceren dat ze miljoenen artikelen kunnen traceren, denken veel merken dat ze dit ook moeten kunnen. Velen realiseren zich echter niet wat het betekent om al deze gegevens daadwerkelijk te verzamelen op product- of orderniveau - vooral voor hun leveranciers. Hier op het evenement (noot van de redactie: de Cascale-bijeenkomst in München) deelde een leverancier dat het hem tot 15 dagen per order kost om alle gegevens te verzamelen! Je moet je dus altijd eerst afvragen wat je doel is met traceerbaarheid. Is het alleen maar om de gegevens in kaart te brengen zodat je een beter overzicht hebt en kunt voldoen aan je due diligence-verplichtingen? Natuurlijk zou elk merk dit moeten doen, maar dit betekent niet dat het op productniveau getraceerd moet worden.

Om merken hierbij te helpen, hebben we net een gids voor due diligence gepubliceerd. Veel merken weten niet of en hoe ze te maken krijgen met nieuwe regelgeving en moeten prioriteiten stellen bij welke stappen het eerst belangrijk zijn. Het is moeilijk om alles bij te houden. Wij willen het de duurzaamheidsmanagers van grote en kleine bedrijven zo makkelijk mogelijk maken, zodat zij zich weer kunnen richten op de hoofdzaken, namelijk het nemen van maatregelen om hun toeleveringsketens duurzaam te verbeteren. AI zal in de toekomst nog meer helpen.

U schrijft ook in de gids dat u het juridische kader wilt “demystificeren”. Wat bedoelt u daarmee?

Er is momenteel veel misinformatie in de sector. Bijvoorbeeld met betrekking tot het Digital Product Passport (DPP). Het is nog niet helemaal duidelijk wat het precies zal inhouden: De kadervoorwaarden voor de subsector textiel worden pas in juli 2026 vastgesteld en treden een jaar later in werking. Het duurt dus nog ruim twee jaar voordat we precies weten welke gegevens over het product moeten worden gecommuniceerd en hoe. Veel DPP-aanbieders zijn al druk aan het opbouwen, wat niet noodzakelijkerwijs nuttig is. Het is echter belangrijk dat modebedrijven nu beginnen met het opzetten van de juiste infrastructuur, zodat ze de relevante gegevens efficiënt kunnen verzamelen, beheren en uiteindelijk communiceren als het zover is. Daarom is onderwijs belangrijk.

Transparantie is een belangrijke factor voor toekomstige wetgeving. Hoe ver is de industrie?

Dat varieert. Outdoormerken hebben bijvoorbeeld al veel zicht op Tier 1 en Tier 2 en onderhouden vaak zeer nauwe relaties met hun leveranciers. We zien ook dat outdoormerken de gegevens uitgebreider gebruiken om samen met hun leveranciers verbeteringen te initiëren of nieuwe, milieuvriendelijkere materialen te ontwikkelen. Discounters daarentegen hebben over het algemeen minder directe leveranciersrelaties en werken in plaats daarvan met agentschappen. Er is dus geen zichtbaarheid in de toeleveringsketen en nauwelijks een dialoog om dingen te verbeteren. De verantwoordelijkheid wordt volledig overgedragen aan het agentschap.

In het algemeen kan gezegd worden dat de meeste bedrijven alleen hun directe leveranciers kennen, wat meestal de naaifabrieken zijn. Velen weten niet meer waar stoffen en ingrediënten vandaan komen.

Modemerken en retailers verkopen niet alleen kleding, maar ook andere producten - van sieraden en tassen tot meubels. Hoe transparant zijn de toeleveringsketens hier?

We hebben al klanten die ook hardwaren aanbieden, zoals het outdoormerk Vaude, dat ook tassen en tenten produceert. Over het algemeen dekken we ook “aangrenzende” industrieën, zoals sieraden en tassen, zodat de merken niet met meerdere tools hoeven te werken. Maar het houdt op bij elektronica. We willen onze focus ook niet verbreden; onze expertise ligt bij kleding en schoenen. Door schandalen en tragedies in het recente verleden is de mode-industrie een paar jaar geleden begonnen om transparanter te worden. Hoewel we nog een lange weg te gaan hebben, is de mode-industrie al iets verder dan andere industrieën. Dit zien we vooral terug in hoe hoog de eisen van modebedrijven aan ons platform zijn en hoe relatief laag de eisen aan oplossingen in andere branches zijn.

Met hoeveel bedrijven werken jullie samen? En, in welke markten zijn jullie nu actief?

In totaal werken we met ruim 150 merken en meer dan 15.000 leveranciers op ons platform. In Duitsland bijvoorbeeld met S.Oliver, Marc O'Polo en Vaude, en in de VS met Victoria's Secret, Neiman Marcus en Alexander Wang. In principe kun je zeggen dat onze klanten verdeeld zijn in ongeveer vier regio's van gelijke grootte. Een kwart van de omzet komt van klanten in Duitsland, een kwart uit Europa, een kwart uit Azië en een kwart uit de VS.

De toeleveringsketen in Bangladesh wankelt. Helpt jullie tool om veerkrachtigere toeleveringsketens te bouwen?

Ja, werken via ons platform stelt niet alleen het duurzaamheidsteam in staat om efficiënter en effectiever te werken, maar helpt ook de inkoopafdeling om sneller te reageren. De aardbeving in Turkije en de overstromingen in Pakistan van de afgelopen twee jaar hebben dit bijvoorbeeld laten zien. Inkopers konden snel de fabrieken op Tier 1 en Tier 2 identificeren die door de rampen waren getroffen en passende maatregelen nemen.

Maakt dit je ook sneller uitwisselbaar als leverancier?

Als je geen toegevoegde waarde kunt bieden, misschien wel. De meeste bedrijven in de toeleveringsketen hebben echter een bestaansrecht en dragen hun steentje bij aan waardecreatie. Meer transparantie zal deze bedrijven zeker geen business afnemen.

*Saas: Software-as-a-Service