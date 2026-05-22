Richemont boekt 22,4 miljard euro omzet te midden van geopolitieke verschuivingen

Compagnie Financière Richemont, de Zwitserse luxegoederengroep, laat een solide prestatie zien over het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2026. De groep navigeert daarmee door snel veranderende geopolitieke en macro-economische omstandigheden.

De groepsomzet bedraagt 22,42 miljard euro, een stijging van elf procent op basis van constante wisselkoersen en vijf procent op basis van actuele koersen. Deze prestatie is gestoeld op sterke lokale vraag en de voordelen van een gediversifieerde regionale aanwezigheid. In het vierde kwartaal zet de groei door met een omzetstijging van dertien procent op basis van constante koersen.

De bedrijfswinst over het jaar groeit met één procent naar 4,5 miljard euro. De bedrijfsmarge bedraagt twintig procent, een daling van 90 basispunten ten opzichte van 20,9 procent in het voorgaande jaar. De nettowinst stijgt met 27 procent naar 3,5 miljard euro. Dit is mede het gevolg van een robuuste bedrijfswinst en het wegvallen van een afschrijving van één miljard euro op Yoox Net-a-Porter (YNAP) in beëindigde activiteiten uit het voorgaande jaar.

In zijn toelichting stelt Richemont-voorzitter Johann Rupert dat onzekerheid op de wereldmarkt waarschijnlijk aanhoudt, met name rond ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Rupert geeft aan dat de groep blijft vertrouwen op een langetermijnoriëntatie, onderscheidende merkidentiteiten en een gedisciplineerde operationele aanpak om de aantrekkingskracht van de merken te behouden en duurzame waarde te leveren.

Amerika en Midden-Oosten leiden de regionale prestaties

Alle geografische regio's dragen bij aan de groei van de groep. De prestaties in Amerika zijn bijzonder sterk, met een omzetstijging van acht procent op basis van actuele koersen en zeventien procent op basis van constante wisselkoersen naar 5,7 miljard euro. De aanjagers zijn een aanhoudende binnenlandse vraag en dubbele groeicijfers bij de Jewellery Maisons en de Specialist Watchmakers.

De omzet in de regio Midden-Oosten en Afrika stijgt met zes procent op basis van actuele koersen en dertien procent op basis van constante koersen naar twee miljard euro. De dubbele groeicijfers in de eerste drie kwartalen worden in maart verstoord door een regionaal conflict, wat leidt tot een daling van drie procent in de omzet van het vierde kwartaal op basis van constante wisselkoersen.

In Europa stijgt de omzet met zeven procent op basis van actuele koersen en negen procent op basis van constante koersen naar 5,3 miljard euro. De groei wordt gedreven door een sterke lokale vraag en positieve toeristebestedingen, met name in Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Azië-Pacific keert terug naar groei met een omzetstijging van één procent op basis van actuele koersen en acht procent op basis van constante koersen naar 7,2 miljard euro. Zuid-Korea, Australië en Singapore leveren sterke prestaties. Binnen Azië-Pacific groeit de gecombineerde omzet in China, Hongkong en Macau met lage enkelvoudige cijfers op basis van constante koersen. Japan laat een omzetstijging zien van twee procent op basis van actuele koersen en negen procent op basis van constante koersen naar 2,2 miljard euro. In het vierde kwartaal versnelt de groei naar 28 procent dankzij een robuuste lokale vraag.

Retailkanaal vergroot direct-to-consumer-bereik

De omzet groeit in alle distributiekanalen. De retailomzet uit direct geëxploiteerde winkels stijgt met vijf procent op basis van actuele koersen en twaalf procent op basis van constante koersen naar 15,8 miljard euro. Richemont breidt zijn retailnetwerk uit naar 1.393 direct geëxploiteerde boetieks, goed voor 71 procent van de totale omzet. De online retailomzet groeit met twee procent op basis van actuele koersen en acht procent op basis van constante wisselkoersen naar 1,4 miljard euro.

De direct-to-consumer-omzet (D2C) vertegenwoordigt in totaal 77 procent van de totale groepsomzet, een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. De groothandelsomzet, inclusief franchisepartners, multi-brand retailpartners, agenten en royalty-inkomsten, stijgt met vier procent op basis van actuele koersen en negen procent op basis van constante koersen naar 5,2 miljard euro, goed voor 23 procent van de totale omzet.

Jewellery Maisons stuwen winstgevendheid, horlogemakers stabiliseren

De Jewellery Maisons van de groep, waaronder Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels en Vhernier, boeken een omzetstijging van acht procent op basis van actuele koersen en veertien procent op basis van constante koersen naar 16,5 miljard euro. In het vierde kwartaal versnelt de omzetgroei naar zestien procent op basis van constante wisselkoersen.

Het segment Specialist Watchmakers, met merken als A. Lange & Söhne, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis en Vacheron Constantin, registreert een omzetdaling van vier procent op basis van actuele koersen naar 3,1 miljard euro. Op basis van constante wisselkoersen stijgt de omzet van de horlogemakers met één procent, wat wijst op stabilisatie na een uitdagende periode van 24 maanden voor de wereldwijde horlogemarkt. De prestaties verbeteren in de tweede helft van het jaar, met name bij A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre en Vacheron Constantin.

Richemont kondigt op 22 januari 2026 ook een private transactie aan voor de volledige verkoop van horlogemerk Baume & Mercier aan de Italiaanse luxegroep Damiani Group. De transactie wordt naar verwachting in de zomer van 2026 afgerond.

Het overige bedrijfsonderdeel van de groep, met de Fashion & Accessories Maisons en het tweedehands horlogeplatform Watchfinder & Co., rapporteert een omzetdaling van twee procent op basis van actuele koersen naar 2,7 miljard euro, maar een stijging van drie procent op basis van constante koersen. De prestaties worden ondersteund door een sterk momentum bij Peter Millar en Alaïa, en een bemoedigende sequentiële verbetering bij Montblanc.

De raad van bestuur stelt een gewoon dividend voor van 3,30 Zwitserse frank per 'A'-aandeel en tien 'B'-aandelen, een stijging van tien procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarnaast stelt de raad een extra speciaal dividend voor van 1,00 Zwitserse frank per 'A'-aandeel en tien 'B'-aandelen, onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders tijdens de algemene vergadering op 9 september 2026.