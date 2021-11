Richemont en Farfetch willen samenwerking uitbreiden

Modegroep Richemont en luxe platform Farfetch voeren vergevorderde gesprekken om hun samenwerking te intensiveren, zo blijkt uit een persbericht van Richemont. Als onderdeel van de versterkte samenwerking moet Farfetch onder andere een minderheidsaandeelhouder worden bij Yoox Net-a-Porter.

Naast de investering in Yoox Net-a-Porter, dat in handen is van Richemont, zijn er nog drie andere punten die onderdeel zijn van de uitgebreide samenwerking waarover de twee partijen het hebben. Zo is het de bedoeling dat Yoox Net-a-Porter gebruik gaat maken van Farfetch Platform Solutions, zullen modehuizen van Richemont de technologie van Farfetch gebruiken en sluiten ze zich aan bij het online platform van Farfetch, aldus het persbericht.

In het bericht van Richemont is te lezen dat de investering van Farfetch in Yoox Net-a-Porter vergezeld moet worden door investeringen van andere partijen. “Het ultieme objectief is dat Yoox Net-a-Porter een neutraal platform is, met geen aandeelhouders die de controle hebben,” aldus het bericht.

Van een definitieve overeenkomst tussen Richemont en Farfetch is nog geen sprake. Richemont geeft aan dat een update gegeven zal worden wanneer dit gepast is.