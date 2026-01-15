Richemont handhaaft sterk momentum met 11 procent omzetgroei in derde kwartaal

Zwitserse luxegroep Richemont rapporteert een robuuste prestatie voor het derde kwartaal eindigend op 31 december 2025. De omzet bedraagt 6,40 miljard euro. Tegen constante wisselkoersen stijgt de omzet met 11 procent ten opzichte van veeleisende dubbelcijferige vergelijkingen uit het voorgaande jaar. De groei tegen actuele wisselkoersen bedraagt 4 procent.

De resultaten worden ondersteund door de aanhoudende dominantie van de Jewellery Maisons en een verder herstel in de Specialist Watchmakers divisie. Voor de negen maanden eindigend op 31 december 2025 bereikt de totale omzet 17 miljard euro. Dit vertegenwoordigt een stijging van 10 procent tegen constante koersen en 5 procent tegen actuele koersen.

Sieraden- en horlogedivisies stuwen prestaties

De Jewellery Maisons, bestaande uit Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels en Vhernier, leveren een omzetstijging van 14 procent tegen constante wisselkoersen. Deze groei is breed gedragen over alle regio's en kanalen. Iconische productlijnen en nieuwe lanceringen vormen de drijvende kracht. Specialist Watchmakers noteert het tweede opeenvolgende positieve kwartaal. De omzet stijgt 7 procent tegen constante koersen, gedreven door dubbelcijferige groei in Amerika en het Midden-Oosten en Afrika.

Het 'Other' bedrijfsgebied van de groep, inclusief Fashion & Accessories Maisons, rapporteert stabiele omzet vergeleken met de voorgaande periode. Binnen dit segment groeien Fashion & Accessories Maisons met 3 procent. Opvallend momentum komt van Peter Millar en Gianvito Rossi. Watchfinder & Co. realiseert dubbelcijferige groei.

Regionale en distributie hoogtepunten

Richemont behaalt groei in alle geografische regio's tegen constante wisselkoersen. Het Midden-Oosten en Afrika posten de hoogste regionale groei met 20 procent, gedreven door sterke prestaties in de Verenigde Arabische Emiraten. De omzet in Japan groeit 17 procent door sterke lokale vraag en ondersteunende toeristenbestedingen. De omzet in Amerika stijgt 14 procent. Alle bedrijfsgebieden dragen bij aan deze prestatie. De omzet in Europa neemt toe met 8 procent, geleid door het Verenigd Koninkrijk en Italië, ondersteund door binnenlandse en toeristische shoppers. Azië-Pacific kent een omzetgroei van 6 procent. De gecombineerde omzet uit China, Hong Kong SAR en Macau SAR stijgt 2 procent.

Direct-to-consumer (D2C) kanalen blijven de belangrijkste groeiaanjager. De retailomzet stijgt 12 procent tegen constante koersen en vertegenwoordigt 72 procent van de totale groepsomzet. De wholesaleomzet stijgt 9 procent. Online retail kent een stijging van 5 procent.

Richemont blijft investeren in de langetermijngroeivooruitzichten van zijn Maisons ondanks een complexe macro-economische omgeving. Stijgende materiaalkosten en volatiele wisselkoersen blijven drukken op de marges.