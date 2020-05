Richemont noteert lichte omzetgroei in FY2020

Luxeconcern Compagnie Financière Richemont SA rapporteert over fiscaal 2020 een omzet van 14,2 miljard euro. Dat komt neer op een stijging van 2 procent ten opzichte van het jaar ervoor, blijkt uit het jaarverslag van het Zwitserse bedrijf.

Richemont, moederbedrijf van onder meer juwelenmerk Cartier, Montblanc en Yoox Net-a-Porter Group, stelt dat deze groei in het vierde kwartaal van het boekjaar werd gedrukt door Covid-19. In dat kwartaal daalde de omzet namelijk met 18 procent als gevolg van de tijdelijke winkelsluitingen.

De winst daalde in het jaar van 2,7 miljard euro naar 931 miljoen euro.

“Tot het uitbreken van Covid-19 in januari noteerde de groep goede omzetresultaten, ondanks de protesten in Hong Kong en Frankrijk. In het vierde kwartaal van het boekjaar werden echter bijna alle regio’s getroffen door de pandemie,” verklaart Richemont-voorzitter Johann Rupert.

Kijkend naar regio, liet alleen de Asia-regio een omzetdaling zien. Daar daalde de omzet van 6,4 miljard euro naar 6,2 miljard euro. In de Europe-regio kwam de omzet uit op 4,3 miljard euro, ten opzichte van 4,1 miljard euro in FY2019. In de regio Middle East groeide de omzet van 929 miljoen euro naar 930 miljoen euro, en in de Americas-regio steeg de omzet van 2,6 miljard euro naar 2,8 miljard euro.

De omzet uit retailactiviteiten van Richemont daalde met 2 procent, voornamelijk te wijten aan de winkelsluitingen als gevolg van Covid-19. De omzet uit groothandelsactiviteiten daalde met 5 procent, ook te wijten aan de impact van het coronavirus. De online omzet van het bedrijf groeide met dubbele cijfers.

Het Jewellery-segment lijkt voor Richemont het belangrijkste segment qua omzet. De omzet uit dat segment groeide van 5,1 miljard euro naar 5,2 miljard euro. De omzet uit het Watches-segment daalde van 4,9 miljard euro naar 4,8 miljard euro. Het Clothing-segment realiseerde een omzet van 1,8 miljard euro, ten opzichte van 1,6 miljard euro in het voorgaande jaar. De omzet uit het Leather goods and accessories-segment bleef gelijk op 1,4 miljard euro.

Over de financiële verwachtingen voor het huidige boekjaar zegt Rupert: “De sluitingen van onze interne en externe verkooppunten, de veranderende houding ten opzichte van consumptie en een gematigd consumentensentiment, zullen wegen op de resultaten van dit jaar.”

Beeld: via Cartier