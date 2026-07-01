Richemont rondt verkoop van Baume & Mercier aan Damiani Group af

Luxeconcern Richemont (moederbedrijf van Cartier) maakt woensdag de afronding van de verkoop van horlogemaker Baume & Mercier aan de Italiaanse Damiani Group bekend. Deze onderhandse transactie, waarvan de oorspronkelijke overeenkomst op 22 januari 2026 openbaar is gemaakt, betreft de overname van honderd procent van de aandelen van het Zwitserse merk. Aan alle opschortende voorwaarden is voldaan. De financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Een strategische transactie voor het ‘hard luxury’-segment

De aankondiging toont de ambitie van gespecialiseerde, onafhankelijke groepen om hun positie in de competitieve ‘hard luxury’-markt te versterken. De integratie van een huis met meer dan 200 jaar erfgoed stelt de Damiani Group in staat haar aanbod te diversifiëren, naast haar juwelenmerken (Damiani, Salvini, Bliss en Calderoni) en kunstglaswerk (Venini).

Ontwikkelingsperspectieven en integratie

De langetermijngroeistrategie van de Damiani Group voor Baume & Mercier richt zich in eerste instantie op de Italiaanse markt, waar het merk al een sterke positie heeft. De groep is van plan haar eigen distributienetwerk in te zetten, met name via haar winkelketen Rocca, een specialist in horloges en sieraden.

De commerciële expansie omvat ook internationale retailontwikkeling, met de geleidelijke opening van eigen boetieks op strategische locaties. Om de continuïteit tijdens de integratiefase te garanderen, blijft Richemont gedurende een overgangsperiode operationele diensten leveren.

Reacties van de directies

De directies van beide bedrijven benadrukken de complementariteit van de overeenkomst. Nicolas Bos, algemeen directeur van Richemont, licht in een persbericht toe: “De Damiani Group is een historische partner van zowel Baume & Mercier als Richemont. Zij exploiteren met succes een aantal van onze partnerboetieks en distribueren horloges van verschillende van onze huizen binnen hun Rocca-netwerk. Gezien de sterke aanwezigheid van Baume & Mercier in Italië, het distributiemodel dat voornamelijk op multibrand is gericht en de positionering in het toegankelijke luxesegment, is de Damiani Group ideaal gepositioneerd om het huis te begeleiden in een nieuwe ontwikkelingsfase. We zijn ervan overtuigd dat we de beste partij hebben gevonden om Baume & Mercier in staat te stellen haar groei in de komende jaren voort te zetten.”

Guido Damiani, uitvoerend voorzitter van de Damiani Group, bevestigt deze expansieambitie: “We zijn bijzonder verheugd om het huis Baume & Mercier te verwelkomen in de portfolio van de Damiani Group. Deze overname is een belangrijke stap in de versterking van onze aanwezigheid in de wereld van de haute horlogerie en past perfect binnen onze langetermijngroeistrategie.”

De directeur stelt verder overtuigd te zijn dat de groep ‘het volledige potentieel van het huis zal ontsluiten, met behoud en waardering van het opmerkelijke horloge-erfgoed’.

Voor zijn gebroken boekjaar 2025/2026 meldt de Richemont Group, zoals in mei aangekondigd, een nettowinststijging van 27 procent tot bijna 3,5 miljard euro. De omzet voor het afgelopen boekjaar (afgesloten eind maart) laat een stijging zien van vijf procent ten opzichte van het voorgaande jaar, tot 22,4 miljard euro. De groei is gedreven door de juwelendivisie en de vraag op het Amerikaanse continent.