Richemont start boekjaar met omzetgroei

Sieraden- en horlogeconcern Richemont heeft de omzet in de eerste drie maanden van boekjaar 2025/26 zien stijgen.

In de belangrijke Aziatische markt zijn er tekenen van stabilisatie, nadat het bedrijf – net als veel andere luxebedrijven – de afgelopen tijd last had van een afnemende consumptie in China.

In de maanden april tot en met juni steeg de omzet van Richemont met 3 procent tot 5,41 miljard euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarmee voldeed het bedrijf ongeveer aan de gemiddelde marktverwachting. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten komt de stijging uit op 6 procent, zo meldde het bedrijf woensdag.

De sieradendivisie groeide met 7 procent tot 3,9 miljard euro. De horlogetak daalde echter met 10 procent tot 824 miljoen euro.

Richemont spreekt van een groei met dubbele cijfers in Europa, Amerika, het Midden-Oosten en Afrika. In de regio Azië-Pacific was de omzet bij constante wisselkoersen stabiel, terwijl Japan onder de hoge vergelijkingscijfers van dezelfde periode vorig jaar bleef.