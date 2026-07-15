Richemont versnelt groei dankzij juwelenactiviteiten

Richemont blijft op groeikoers. Het Zwitserse juwelen- en horlogeconcern realiseert een aanzienlijke omzetstijging in het eerste kwartaal van het boekjaar 2026/27, waarmee de verwachtingen van analisten worden overtroffen. De producten van juwelenhuizen Cartier en Van Cleef & Arpels blijven onverminderd populair. De groepsomzet stijgt in de maanden april tot en met juni met 17 procent naar 6,33 miljard euro in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, zo meldt het bedrijf op woensdag. Na correctie voor wisselkoerseffecten is er zelfs sprake van een groei van twintig procent.

Hiermee versnelt Richemont het reeds hoge groeitempo nog verder. In het laatste kwartaal van het voorgaande jaar groeide de omzet na wisselkoerscorrectie met zestien procent.

De juwelendivisie blijft de drijvende kracht achter deze positieve ontwikkeling. De omzet in dit segment stijgt in het verslagkwartaal met 21 procent naar 4,37 miljard euro en na wisselkoerscorrectie met 24 procent. De verkoop bij de horlogemerken, waaronder IWC en Piaget, blijft achter met een omzetplus van 6 procent tot 873 miljoen euro (gecorrigeerd: plus 8 procent).

Verwachtingen overtroffen

Met deze omzetcijfers overtreft Richemont de verwachtingen van analisten ruimschoots. Zij rekenden op een groepsomzet van 5,91 miljard euro en een groei van 11,5 procent in lokale valuta.

Zoals gebruikelijk geeft het concern geen details over de winstontwikkeling in het eerste kwartaal. Ook over prognoses houdt het management, onder leiding van voorzitter van de raad van bestuur Johan Rupert, zich op de vlakte.

Sterke groei in de Verenigde Staten

Regionaal draagt met name het herstel in Azië aanzienlijk bij aan het succes van Richemont. De omzet in de regio Azië-Pacific stijgt na wisselkoerscorrectie met eenentwintig procent. De activiteiten in China, Macau en Hongkong laten gezamenlijk een dubbelcijferige groei zien. Een jaar geleden had de luxegoederenindustrie daar nog te kampen met een zwakke consumentenvraag.

De vraag in de Verenigde Staten blijft onverminderd sterk. In de regio Amerika stijgt de omzet van Richemont met 27 procent. In het Midden-Oosten en Afrika resulteert, ondanks de crisis in het Midden-Oosten, een groei van drie procent.