Richemont voegt Yoox Net-a-Porter samen met Farfetch in afwachting van verkoop meerderheidsaandeel

Luxeconern Richemont heeft een deal afgesloten waarmee Yoox Net-a-porter (YNAP) wordt samengevoegd met Farfetch, zo meldt Richemont in een persbericht. YNAP zal hiermee een neutraal platform zonder controlerende aandeelhouder worden. Echter bleek uit een hierop volgend persbericht dat de deal een eerste stap is naar een uiteindelijke overname van YNAP door Farfetch, vooralsnog afhankelijk van de gebruikelijke en verplichte 'anti-trutst' voorwaarden. De plannen maken deel uit van een langetermijn strategie om de luxe industrie te digitaliseren volgens de zogenoemde 'Luxury New Retail'-visie.

Farfetch ontvangt met de deal vooralsnog 47,5 procent van de aandelen van YNAP. Alabbar, die in 2016 met zijn bedrijf Alabbar Enterprises een aandeel van 100 miljoen euro nam in YNAP, ontvangt 3,2 procent van de aandelen. Daarnaast zal Richemont aandelen in Farfetch ontvangen 'waardoor de belangen nog meer op één lijn komen te liggen,' zo legt Johann Rupert, voorzitter van Richemont, uit in het persbericht.

Verder verklaart Rupert: "De aankondiging van vandaag is een belangrijke stap op weg naar de verwezenlijking van een droom die ik voor het eerst uitsprak in 2015, namelijk het bouwen van een onafhankelijk, neutraal online platform voor de luxe-industrie dat zeer aantrekkelijk zou zijn voor zowel luxemerken als hun veeleisende klantenkring. We wisten toen al dat als we ons eigen lot in handen wilden houden en het unieke karakter van de gedigitaliseerde luxe-industrie wilden beschermen, we zouden moeten samenwerken omdat de taak te groot was om alleen uit te voeren."

Richemont en Yoox Net-a-Porter Partnership met uitzicht op overname

YNAP en Richemont's dochtermerken zullen als onderdeel van de overeenkomst gebruik gaan maken van Farfetch's 'Platform Solutions', waarmee ze hun producten zullen verkopen met behulp van Farfetch's digitale kennis.

Rupert deelt hierover: "Dankzij de geavanceerde technologie van Farfetch kunnen de Richemont modehuizen profiteren van de beste route naar de markt en hun 'Luxury New Retail'-visie realiseren, terwijl de implementatie van een hybride model bij YNAP de vooruitzichten van het bedrijf aanzienlijk zal verbeteren."

De oprichter, voorzitter en CEO van Farfetch, José Neves, licht verder toe: "We zijn verheugd om 47,5 procent van YNAP te verwerven en samen met Richemont te werken aan de transformatie van YNAP naar een hybride bedrijfsmodel dat volgens ons zal leiden tot sterke groei en winstgevendheid voor YNAP."

Verder kondigt Neves aan hoe de investering "de weg zal vrijmaken voor een mogelijke overname door Farfetch, waardoor een complementaire portefeuille van iconische luxe bestemmingen zou ontstaan, die verschillende demografieën, prijspunten en regio's aanspreken."

Uit het tweede persbericht van Richemont blijkt dat het de bedoeling is dat een meerderheidsaandeel in YNAP binnen de komende twaalf maanden verkocht zal worden.