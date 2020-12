Rihanna zoekt kapitaal voor opschalen Savage x Fenty en uitbreiding naar Europa

Er zijn grootse plannen voor Rihanna's merk Savage x Fenty. De zangeres annex ondernemer gaat samen met investeringsbank Goldman Sachs op zoek naar 100 miljoen dollar (omgerekend 82 miljoen euro) aan investeringsgeld om het merk op te schalen, zo meldt The New York Times DealBook. De plannen omvatten het uitbreiden van productcategorieën, expansie naar Europa en een start in activewear.

Savage x Fenty zou tot nu toe al 70 miljoen dollar (omgerekend 58 miljoen euro) aan investeringskapitaal hebben opgehaald, bij investeerders als Marcy Venture Partners, ACME Capital, TriplePoint Ventures en Avenir Growth Capital. Het merk moet het vooral hebben van zijn populariteit; het is nog niet winstgevend, hoewel het jaarlijks zo’n 150 miljoen dollar aan omzet draait, zo schrijft de Times.

Savage x Fenty, dat in 2018 werd gelanceerd, is een groeiende speler op de lingeriemarkt. Het merk dankt zijn populariteit enerzijds aan zijn inclusieve merkstrategie en aan de naam van Rihanna. Anderzijds profiteert het volgens de Times ook van de afnemende populariteit van Victoria's Secret, dat al een tijd te maken heeft met zwakke prestaties, waardoor er steeds meer ruimte op de markt ontstaat.