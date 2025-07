'River Island dreigt binnen enkele weken failliet te gaan als goedkeuring reddingsplan uitblijft'

Een nieuw rapport suggereert dat River Island ‘binnen enkele weken’ kan instorten als het ‘radicale’ reddingsplan niet wordt goedgekeurd door verhuurders en schuldeisers. Dit is volgens een formeel herstructureringsrapport, opgesteld door PwC – de huidige adviseurs van de Britse retailer – dat is ingezien en gepubliceerd door The Telegraph.

In het 800 pagina’s tellende document staat dat als het plan wordt afgewezen, River Island eind augustus geen geld meer zou kunnen hebben. Onbetaalde schulden zouden achterblijven en het bedrijf richting verschillende insolventieprocedures duwen.

River Island heeft voorgesteld om de huurcontracten van 33 winkels terug te geven, de huur van 71 andere winkels te verlagen en een reeks schulden af te schrijven om het liquiditeitsprobleem te beperken. Deze voorstellen zullen volgende week aan het Hooggerechtshof worden voorgelegd.

De familie Lewis, oprichters van River Island, kan een noodlening verstrekken als de meerderheid van de schuldeisers het plan goedkeurt.

In een verklaring aan FashionUnited zei een woordvoerder van River Island: “River Island heeft op 20 juni zijn voorstellen voor een herstructureringsplan verspreid onder schuldeisers.

“In combinatie met de lopende transformatiestrategie van het bedrijf is het plan een proactieve maatregel om het bedrijf op een stevige basis te plaatsen. We hebben positieve gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders en we zijn ervan overtuigd dat we het plan de komende weken zullen laten goedkeuren.”