River Island krijgt geen goedkeuring van schuldeisers voor herstructureringsplan

De Britse retailer River Island heeft niet de cruciale goedkeuring van zijn schuldeisers gekregen voor de voorgestelde herstructurering. Het reddingsplan ligt nu bij een rechter van het Hooggerechtshof, die op 7 juli een beslissing zal nemen.

Hoewel ongeveer 80 procent van de schuldeisers van de retailer, naar waarde, ervoor kozen het plan te steunen, was River Island niet in staat om 75 procent van de stemmen van elke individuele klasse schuldeisers te bemachtigen, aldus de Telegraph.

De retailer had minstens driekwart van zijn schuldeisers nodig om het plan goed te keuren om een noodlening te ontvangen van de familie Lewis, de oprichters. Het mediakanaal merkte op dat sommige verhuurders hun steun onthielden.

Ondanks de tegenslag blijft River Island vertrouwen hebben in uiteindelijke goedkeuring. In een verklaring aan de Telegraph zei een woordvoerder van de retailer: “River Island heeft zijn voorstellen voor een herstructureringsplan op 20 juni verspreid onder schuldeisers. In combinatie met de voortdurende transformatiestrategie van het bedrijf is het plan een proactieve maatregel om het bedrijf op een stevige basis te plaatsen.

“We hebben positieve gesprekken gevoerd met belangrijke stakeholders en we zijn ervan overtuigd dat we de goedkeuring van het plan in de komende dagen zullen verkrijgen.”

In een plan dat is opgesteld door adviseurs van PwC, wil River Island 33 van zijn 230 winkels sluiten en de huur van 71 locaties verder verlagen.

Vorige maand vertelde de retailer aan schuldeisers dat het ‘binnen enkele weken’ zou kunnen instorten als zijn ‘radicale’ reddingsplan niet zou worden uitgevoerd, met het risico dat het geld tegen eind augustus zou opraken.