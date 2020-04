River Island-merk Harpenne stopt na een jaar

Harpenne bestaat nog geen jaar, maar houdt nu alweer op te bestaan. Het merk gelanceerd door River Island kondigt aan te stoppen met de verkoop.

Harpenne voelt zich gedwongen om te stoppen met de activiteiten. Consumenten kunnen kleding van het merk nog wel kopen bij John Lewis en Next, partners van het merk. Items kunnen ook nog steeds retour worden gestuurd volgens de standaard retourvoorwaarden.

Harpenne werd gelanceerd als een merk dat zich richt op een klant ‘die voornamelijk genegeerd is in de winkelstraten’. Een leeftijd werd destijds in de aankondiging niet genoemd, maar uit de collecties en beelden op de website lijkt het merk zich te richten op vrouwen van middelbare leeftijd.